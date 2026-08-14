Premio di Poesia “Afrodite”, la poesia si fa paesaggio: a Santa Caterina torna il “Lungomare dei Poeti”

La poesia che incontra il mare, il paesaggio che diventa memoria, la cultura che lascia un segno tangibile nel territorio. È questa la visione del Premio di Poesia “Afrodite”, giunto alla sua quinta edizione e dedicato a Vittorio Bodini, tra le voci più autorevoli della poesia italiana del Novecento e raffinato interprete dell’identità mediterranea. L’appuntamento è fissato per domenica 16 agosto 2026, alle ore 19.30, nella storica Darsena di Santa Caterina di Nardò. Promosso dalla Delegazione Salento di Ambiente Mare Italia, in collaborazione e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Nardò, il Premio “Afrodite” rappresenta ormai un appuntamento culturale di riferimento, capace di dare voce alla poesia come strumento di riflessione, tutela e promozione del paesaggio.

L’originalità del Premio risiede soprattutto nella sua capacità di trasformare la parola poetica in patrimonio permanente della comunità. Le poesie vincitrici, infatti, vengono incise su mattonelle di ceramica e saranno installate lungo il lungomare di Santa Caterina, dando vita, anno dopo anno, al “Lungomare dei Poeti”. Un percorso culturale all’aperto in cui cittadini e visitatori potranno leggere i versi premiati, in un dialogo continuo tra arte, natura e memoria collettiva. Un’iniziativa che rende la poesia parte integrante del paesaggio e restituisce al territorio un’eredità culturale destinata a durare nel tempo.

È questo l’elemento distintivo del Premio Afrodite: non limitarsi a celebrare la poesia in un’unica serata, ma farla vivere quotidianamente, trasformandola in un tratto identitario del luogo. Il paesaggio non è soltanto lo scenario dell’evento, ma diventa esso stesso pagina da leggere e da custodire, secondo una visione che unisce bellezza, sostenibilità e partecipazione.

La serata vedrà gli interventi del Sindaco di Nardò Giuseppe Mellone, dell’Assessore all’Ambiente Mariacristina Libetta, dell’Assessore alla Cultura Francesco Plantera e del Delegato di Ambiente Mare Italia Salento Antonio Inguscio, a testimonianza della sinergia tra istituzioni e associazioni nella promozione di iniziative che intrecciano cultura, ambiente e valorizzazione del patrimonio locale.

60 le poesie giunte da ogni parte d’Italia e per la prima volta anche dal carcere Borgo San Nicola di Lecce.

Le poesie premiate saranno declamate dall’attore Dario Marangio con l’intervento musicale del violinista Domenico Zezza. A garantire il prestigio e la qualità del Premio sarà una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, del giornalismo e della scuola: Mariacristina Libetta, Assessore all’Ambiente del Comune di Nardò, Francesco Plantera, Assessore alla Cultura, Antonio Inguscio, Delegato AMI Salento, Raffaele Lattante, dirigente del Liceo “Palmieri” di Lecce, i giornalisti Gabriella Della Monaca e Giuseppe Tarantino e Salvatore Mea, presidente del Caffè Letterario di Nardò.

“Con il Premio Afrodite, evidenzia il curatore Antonio Inguscio, la poesia esce dalle pagine dei libri e si radica nei luoghi, contribuendo a costruire un patrimonio culturale condiviso. Il Lungomare dei Poeti è la testimonianza concreta di questa visione: un’opera collettiva che crescerà anno dopo anno, trasformando Santa Caterina di Nardò in uno spazio dove la bellezza del paesaggio incontra la forza dei versi. Non è casuale che il Premio porti il nome di Afrodite, dea nata dal mare e simbolo universale di armonia, né che sia dedicato a Vittorio Bodini, poeta che ha saputo raccontare il Mediterraneo e il Salento con uno sguardo capace di coniugare profondità culturale e intensità lirica”.