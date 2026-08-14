Sirene giallorosse dalla Francia, offerta del Lecce per un esterno offensivo del Metz

Il Lecce continua a guardare al mercato internazionale alla ricerca di nuovi rinforzi per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito dai media francesi, il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Morgan Bokele, giovane esterno offensivo di proprietà del Metz, arrivando a formulare un’offerta da circa due milioni di euro per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

Nato nel 2004 e di nazionalità camerunense, Bokele è un giocatore che può rappresentare un profilo interessante in prospettiva. Il suo ruolo naturale è quello di esterno offensivo sinistro, posizione nella quale può sfruttare soprattutto le proprie caratteristiche atletiche e tecniche. Alto 175 centimetri, il giovane attaccante si distingue infatti per la rapidità e per una buona capacità nell’uno contro uno.

La sua abilità nel puntare e saltare l’uomo gli permette di creare superiorità numerica sulla fascia e di diventare una soluzione importante nelle situazioni in cui è necessario scardinare le difese avversarie. L’interesse del Lecce testimonia dunque la volontà della società di continuare a investire su giocatori giovani, con margini di crescita e caratteristiche utili a garantire maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva. L’eventuale arrivo di Bokele permetterebbe inoltre di aggiungere un’alternativa in grado di agire largo sulla corsia mancina e di cercare il confronto diretto con i difensori avversari.

Al momento si tratta di una trattativa riportata dalla stampa francese e l’offerta da due milioni di euro rappresenterebbe il primo elemento concreto attorno al quale potrebbe svilupparsi l’operazione. Saranno quindi le prossime ore e gli eventuali contatti tra Lecce e Metz a chiarire se la pista potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa destinata a concludersi positivamente. Il nome di Morgan Bokele entra così nel radar del mercato giallorosso. Il Lecce osserva e valuta, con l’obiettivo di mettere a disposizione del proprio reparto offensivo un altro elemento giovane, veloce e capace di creare pericoli nell’uno contro uno.