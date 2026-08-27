Giochi del Mediterraneo, De Matteis attacca: “A Lecce non si capisce nemmeno dove e quando si gioca”

LECCE – “Se un cittadino che vuole semplicemente portare suo figlio a vedere una partita non riesce a capire se, dove e quando si gioca, allora qualche domanda sulla comunicazione dobbiamo pur farcela”. Antonio De Matteis, consigliere comunale di opposizione, mette al centro del dibattito uno dei punti più discussi in queste ore sui social: la difficoltà di reperire informazioni chiare sugli eventi dei Giochi del Mediterraneo ospitati a Lecce.

Il suo intervento nasce da un episodio personale, raccontato con ironia ma anche con un evidente intento polemico. “Stamattina mi sono fatto una domanda: porto mio figlio a vedere una partita dei Giochi del Mediterraneo a Lecce o mi faccio il solito giro alla Festa di Sant’Oronzo e alle bancarelle compro la tradizionale scapece e la cupeta?”. Da qui la ricerca online per capire se fossero in programma gare al Pala Ventura per la pallavolo o allo stadio Via del Mare per il calcio. “Non sono riuscito a trovare nulla. O meglio: non sono riuscito a capire”.

De Matteis racconta di aver tentato persino con ChatGPT, senza riuscire comunque a ricostruire con certezza il calendario. “Risultato finale: ancora non riesco a sapere se oggi o nei prossimi giorni ci saranno eventi dei Giochi del Mediterraneo a Lecce”. Una difficoltà che, secondo il consigliere, non può essere liquidata come un problema del singolo cittadino.

La polemica, infatti, corre anche sui social, dove diversi utenti lamentano una comunicazione poco efficace. Qualcuno punta il dito persino contro l’infopoint, dove non sarebbero state disponibili indicazioni precise sul tipo di gare in programma. Ed è proprio su questo terreno che De Matteis allarga il ragionamento, chiedendosi cosa abbia realmente portato alla città la partecipazione ai Giochi.

“La ristrutturazione del Pala Ventura e dello stadio Via del Mare, sicuramente. E non è poco”, riconosce. Ma subito dopo pone il tema delle occasioni che, a suo giudizio, potevano essere sfruttate meglio. “Potevamo promuovere la Festa di Sant’Oronzo, che cade proprio in questi giorni. Potevamo organizzare tour e iniziative per far conoscere e pubblicizzare Lecce nelle altre sedi dei Giochi. Potevamo trasformare un grande evento sportivo in un’occasione più ampia di promozione della città, del territorio, delle nostre tradizioni e delle nostre attività”.

Per De Matteis, dunque, il problema non è soltanto sapere a che ora inizi una partita, ma capire quanto un evento internazionale sia stato realmente messo a sistema con la città. “Forse qualcosa è stato fatto. Forse semplicemente non sono stato abbastanza bravo a trovare le informazioni. Ma anche questo, forse, è un problema”, osserva.

L’amministrazione Poli Bortone, al momento, evita una replica ufficiale, ma da Palazzo Carafa viene ribadita una posizione precisa: “Non è un evento che gestiamo noi come comunicazione. Non c’entriamo nulla con la comunicazione e con l’organizzazione”. Il Comune sostiene quindi di non essere stato coinvolto nella macchina comunicativa dei Giochi e respinge ogni responsabilità diretta sulla diffusione dei programmi.

Ma per De Matteis resta il nodo politico di un’occasione che poteva essere valorizzata di più. E chiude tornando alla sua provocazione iniziale: “Io, intanto, oggi farò quello che faccio da sempre il 26 agosto: un giro tra le bancarelle della Festa di Sant’Oronzo, alla ricerca di scapece e cupeta. E magari, mentre passeggio, continuerò a chiedermi se a Lecce oggi si gioca una partita dei Giochi del Mediterraneo”.