Prosegue a Nardò Crocevia per lo Ionio, il programma per il 27 agosto

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NARDO‘ (Lecce) – Il 27 agosto un omaggio ad Alda Merini con Fate l’amore – Alda Merini Rock. Cosimo Damiano Damato ed Erica Mou protagonisti della seconda parte della seconda serata del festival.

Prosegue a Nardò Crocevia per lo Ionio, il festival in programma dal 26 al 28 agosto 2026, con un appuntamento dedicato a una delle voci più intense e amate della poesia italiana: Alda Merini.

Il 27 agosto, nella seconda serata del festival, alle 21.30 arriva Fate l’amore. Alda Merini Rock, recital con Erica Mou e Cosimo Damiano Damato: un incontro tra poesia, musica e memoria che accompagna il pubblico dentro il mondo della poeta dei Navigli.

Lo spettacolo nasce dall’amicizia tra Alda Merini e Cosimo Damiano Damato, poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e storyteller, che con la poeta ha condiviso un lungo rapporto personale, raccontato anche nel film Una donna sul palcoscenico, presentato al Festival di Venezia nel 2009.

La voce narrante di Damato conduce il pubblico attraverso monologhi, aneddoti e versi di Alda Merini, molti dei quali inediti, mentre le canzoni di Erica Mou, cantautrice e scrittrice, scandiscono il racconto con una dimensione musicale intima e poetica.

Nel recital trovano spazio anche alcune delle canzoni più significative legate al tema della follia, reinterpretate da Erica Mou: da Canzone per Alda Merini di Roberto Vecchioni a Jenny è pazza di Vasco Rossi, passando per Ci sei solo tu dei Litfiba, I matti di Francesco De Gregori, Johnny Guitar di Peggy Lee, Mother di John Lennon e Sognando di Don Backy.

Sul palco, pochi elementi essenziali: un cumulo di libri, una chitarra e una macchina da scrivere costruiscono lo spazio di un incontro intimo, nel quale i due artisti accompagnano gli spettatori attraverso un viaggio fatto di parole, poesia, musica, emozione e ironia.

Un recital nato per raccontare e cantare la grande poeta a diciassette anni dalla sua scomparsa (1 novembre 2009), restituendone la voce e la vitalità attraverso la relazione tra parola e musica. A impreziosire il racconto sono inoltre alcune clip tratte dal film di Damato e le fotografie del maestro Giuliano Grittini, storico fotografo di Alda Merini, i cui scatti hanno contribuito a costruire l’immaginario iconico della poetessa.

Il titolo dello spettacolo richiama una delle immagini più potenti lasciate da Merini: la poesia come qualcosa da cercare, come quel verso che ancora manca alla propria vita. Un invito alla libertà, alla bellezza e alla possibilità di lasciarsi attraversare dalle parole.

Con Fate l’amore. Alda Merini Rock, Crocevia per lo Ionio propone a Nardò una serata in cui teatro-canzone, poesia e musica si incontrano per celebrare una figura capace di trasformare la propria esperienza umana in una voce universale.

27 agosto 2026

Fate l’amore – Alda Merini Rock

con Cosimo Damiano Damato ed Erica Mou

Uno spettacolo di teatro-canzone e storytelling poetico-civile dedicato ad Alda Merini.

Crocevia per lo Ionio_Il Festival della Cultura è organizzato dall’Associazione Sogni di Carta, dal Presidio del Libro di Nardò, dalla Libreria Fiore – Mondadori Point di Nardò e da BesaMuci Editore; è patrocinato dal Comune di Nardò (Delegato alla Cultura Francesco Plantera) e dalla Consulta della Cultura ed è sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia, da Renna Studio Legale, Tecnomed Centro Medico Biologico, Bianco Igiene Ambientale; BCC (Banca di Credito Cooperativo) di Leverano e Ottica Ocularium di Nardò.

BIOSKETCH COSIMO DAMIANO DAMATO

Cosimo Damiano Damato è nato a Margherita di Savoia nel 1973. Poeta, drammaturgo, sceneggiatore, regista e narratore. Ha avuto come maestri Arnoldo Foà, Tonino Guerra e Abbas Kiarostami. La Cineteca Nazionale gli ha dedicato la retrospettiva “Visioni, fantasie, sogni, rivoluzioni, poesie e follie”. Ha lavorato, tra gli altri, con Luis Bacalov, Lucio Dalla, Catherine Deneuve, Raf, Violante Placido, Morgan, Moni Ovadia, Roberto Vecchioni, Alessandro Haber, Giancarlo Giannini, Riccardo Scamarcio, Ottavio Missoni, Carlo delle Piane, Isabella Santacroce, Dario Fo e Renzo Arbore. Fra i suoi film Una donna sul palcoscenico con Alda Merini e Mariangela Melato (Festival del Cinema di Venezia) e Tu non c’eri, scritto con Erri De Luca e la partecipazione di Piero Pelù. Ha scritto e diretto il film Prima che il Gallo canti – con Don Andrea Gallo e la partecipazione amichevole, tra gli altri, di Vasco Rossi, Dario Fo, Claudio Bisio, Don Ciotti, Fiorella Mannoia, Patty Pravo e Francesco Guccini. Fra i suoi libri “L’Ora X – una storia di Lotta continua”-scritto con Erri De Luca ed i disegni di Paolo Castaldi pubblicato in Italia da Feltrinelli Comics e in Francia da Gallimard/ Futuropolis. “Fate l’amore” un dialogo inedito Alda Merini. Ha tradotto le poesie di Ernesto Che Guevara in “Luce che accende la tua notte” – Ha scritto e diretto il cartone animato La luna nel deserto con le voci di Violante e Michele Placido ed un cameo di Renzo Arbore. Ha scritto e diretto alcuni videoclip musicali, fra cui “La fine di tutti i giorni” e “Regina del mio mondo e Dalla pace del mare lontano per Sergio Cammariere. Si è esibito al Concerto del Primo Maggio di Roma recitando la libertà di Gaber con Gherardo Colombo. È voce narrante in Elettroshock – recital per Alda Merini e In nome della Madre con Antonella Ruggiero, Riace Social Blues con Baba Sissoko e Mimmo Lucano, Yossl Rakover si rivolge a Dio (Giornata della Memoria) e Morte e resurrezione di Carmelo Bene, El Pelusa y la Negra con Simona Molinari (tratto dal libro Hasta siempre Maradona con la pref. di Erri De Luca e un dialogo con Gianni Minà – Premio Targa tenco per il disco interpretato da Simona Molinari), Le rose di Sarajevo con Erri De Luca e la minuscola orchestra di Giovanni Seneca, “Interplay” con Rapahael Gualazzi, “Federico II e il poeta (le canzoni di Franco Battiato)” con Angelo Privitera, Anna Castiglia ed Erica Mou, “Il ragno” e “Gli Angeli di Wenders” con Pierdavide Carone, “Ultimo tango a Buenos Aires” ( tratto dall’omonimo libro pubblicato da Aliberti, con Karima, Natalio Mangalavite e Giuseppe Bassi, “ Nessuna Grazia, Gramsci e Pertini, una storia di resistenza” ( tratto dall’omonimo romanzo pubblicato da Rai Libri con un blurb di Roberto Saviano) con Antonello Salis e Giuseppe Bassi. Come poeta ha pubblicato con Acquaviva Edizioni “La stanza sul porto” (con la prefazione di Alda Merini), con Dante & Descartes (editore napoletano che ha pubblicato per primo in Italia la premio Nobel Louise Gluck) “ Il piantatore di alberi” , “L’ultima sequenza di un film di Jarmusch”, “ Leonard Cohen è tornato” e con compagnia editoriale Aliberti “ La quinta stagione” ( con la prefazione di Erri De Luca) “La disperazione di Kurt Cobain” e “Fuori piove una canzone di Jannacci” con prefazione di Ernesto Assante. Dal 2021 collabora alle pagine cultura del quotidiano Domani.

BIOSKETCH ERICA MOU

Erica Mou, nome d’arte di Erica Musci (Trani, 6 aprile 1990), è una cantautrice e scrittrice italiana. Ha pubblicato diversi album in studio e romanzi, unendo la tradizione cantautorale italiana a sonorità pop-folk ed elettropop. Inizia a studiare canto a 5 anni e chitarra a 11. Tra il 2008 e il 2009 vince vari premi per la musica d’autore prima di firmare con la Sugar Music. Sale alla ribalta al Festival di Sanremo 2012 nella categoria Giovani con il brano “Nella vasca da bagno del tempo”, vincendo il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Sala Stampa Radio-TV. Lavora con produttori cinematografici internazionali come Valgeir Sigurðsson e firma brani per il cinema, ricevendo una candidatura ai David di Donatello nel 2014 per Dove cadono i fulmini. Nel 2020 pubblica il suo romanzo d’esordio, Nel mare c’è la sete (Fandango), espandendo il suo percorso artistico anche alla narrativa.