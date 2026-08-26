Antonio Caprarica a Veglie per presentare il suo libro su Donald Trump. Appuntamento per il 31 Agosto 2026

Lunedì 31 agosto, alle ore 19:30, il Chiostro del Convento dei Frati Minori ospiterà un importante appuntamento con il giornalismo e la cultura

La cultura e l’informazione tornano protagoniste a Veglie con un appuntamento di particolare rilievo: lunedì 31 agosto, alle ore 19:30, presso il Chiostro del Convento dei Frati Minori di Veglie, sarà presentato “Il bullo”, l’ultimo libro di Antonio Caprarica, una delle firme più autorevoli e riconoscibili del giornalismo italiano.

A inaugurare la serata sarà la Sindaca di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo. Con l’autore dialogherà il giornalista Flavio De Marco, direttore del Corriere Salentino, mentre la serata sarà moderata da Daniela Palmieri.

Un incontro pensato non soltanto come presentazione di un libro, ma come occasione di confronto e riflessione, nel quale l’esperienza e lo sguardo di Antonio Caprarica offriranno al pubblico spunti per leggere e comprendere con maggiore consapevolezza la realtà contemporanea.

«Siamo particolarmente orgogliosi di aver organizzato a Veglie la presentazione di Il bullo di Antonio Caprarica. Abbiamo voluto offrire alla nostra comunità un’importante occasione di incontro con una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano.

La scelta di ospitare questo libro nasce dalla volontà di promuovere momenti di confronto su temi di grande attualità, utilizzando la cultura e l’informazione come strumenti per comprendere meglio la realtà che ci circonda. Il lavoro di Caprarica, con il suo stile diretto e la sua lunga esperienza internazionale, rappresenta uno stimolo importante alla riflessione.», dichiara la sindaca.

L’iniziativa si inserisce nella volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere a Veglie occasioni di incontro, cultura e approfondimento, valorizzando il dialogo con personalità capaci di offrire nuovi punti di vista e contribuire alla crescita culturale della comunità.

La presenza di Antonio Caprarica rappresenta, in questo senso, un appuntamento di grande interesse per Veglie e per l’intero territorio, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare da vicino un protagonista del giornalismo italiano e di partecipare a una serata dedicata alla cultura, all’informazione e alla riflessione sui temi del nostro tempo.