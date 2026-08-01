Discarica Burgesi, esposto alla Commissione europea: il Comitato No Burgesi denuncia la gestione ambientale

UGENTO – L’emergenza ambientale del Salento approda all’attenzione delle istituzioni europee. L’associazione Comitato No Burgesi ha presentato una denuncia formale alla Commissione europea, chiedendo di verificare quelle che ritiene una serie di criticità sistemiche nella gestione del ciclo dei rifiuti e nella tutela del territorio pugliese, con particolare riferimento all’area di Burgesi e ad altri siti considerati sensibili. L’esposto è stato acquisito dagli uffici comunitari, che hanno comunicato l’avvio dell’esame della documentazione alla luce della normativa europea vigente, assegnando alla pratica il numero di riferimento CPLT (2026) 02353.

Il dossier concentra l’attenzione soprattutto sul complesso di Burgesi, tra Ugento e Presicce-Acquarica, dove sorge l’ex discarica dismessa nella quale, secondo il Comitato, sono stati accumulati nel corso degli anni oltre un milione di tonnellate di rifiuti. L’associazione ricorda che il sito è stato interessato da indagini giudiziarie riguardanti anche la presenza di policlorobifenili (PCB) nel percolato e sottolinea come l’area continui a essere monitorata dall’Arpa Puglia, alimentando le preoccupazioni dei residenti soprattutto per la tutela della falda acquifera.

Tra i punti contestati figura anche l’impianto di trattamento meccanico situato accanto alla discarica, la cui chiusura era prevista nel 2024. Secondo il Comitato, la successiva scelta della Regione Puglia di utilizzare l’area come discarica di soccorso, attraverso la deliberazione di Giunta n. 130 del 2025, prevedendo anche una sopraelevazione destinata a ospitare circa 195mila metri cubi di rifiuti indifferenziati fino al 2027, rappresenterebbe una soluzione emergenziale che ha già dato origine a ricorsi davanti al Tar promossi dai Comuni di Ugento e Presicce-Acquarica, oltre che dalla stessa associazione.

Nella denuncia vengono richiamate anche altre vicende ambientali che interessano il territorio salentino e pugliese. Tra queste l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sull’impianto Ecolio 2, l’emergenza incendi aggravata dalla presenza della biomassa derivante dagli ulivi colpiti dalla Xylella, le problematiche relative agli impianti di Poggiardo e Corigliano, quest’ultimo situato in prossimità di un serbatoio idropotabile, oltre alle questioni ambientali riguardanti lo stabilimento Colacem di Galatina e l’ex Ilva di Taranto.

Secondo il Comitato No Burgesi, il ricorso reiterato a misure emergenziali potrebbe risultare incompatibile con diversi principi del diritto europeo, a partire dalle direttive sulla gestione dei rifiuti e sulle discariche, dal principio di precauzione sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fino alle norme sulla valutazione di impatto ambientale, sulla tutela degli habitat naturali, sulla protezione penale dell’ambiente e sui diritti di partecipazione e informazione dei cittadini previsti dalla Convenzione di Aarhus.

“Confidiamo che l’esame della denuncia da parte della Commissione europea possa contribuire a fare piena luce sulle criticità segnalate e favorire un cambio di passo nella gestione delle emergenze ambientali in Puglia, superando il ricorso continuo a soluzioni straordinarie e puntando invece su una pianificazione strutturale, trasparente e pienamente conforme alla normativa europea”, afferma il presidente del Comitato No Burgesi, Antonio Nuzzo.