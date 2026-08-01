Importanti inaugurazioni in vista per strutture riqualificate a San Donato di Lecce

Dopo il Civic Center, in arrivo altre tre grandi opere pubbliche: dopo le feste agostane saranno consegnate alla città

L’Amministrazione Comunale di San Donato di Lecce prosegue il percorso di trasformazione e valorizzazione del territorio con la conclusione di altre tre importanti opere pubbliche che saranno consegnate alla comunità subito dopo le festività agostane.

Dopo il Civic Center, già divenuto un modello di riferimento per l’intero territorio grazie alla sua modernità e funzionalità, sono ormai in fase di ultimazione tre nuovi interventi strategici destinati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei servizi offerti.

Le opere che saranno inaugurate sono:

Il Polo delle Arti e della Cultura di Galugnano, un nuovo spazio dedicato alla cultura, alla socialità e alla crescita della comunità, destinato a diventare un punto di riferimento per eventi, iniziative e attività culturali.

La Scuola dell’Infanzia di via Aiarelli, completamente riqualificata e ampliata, che sarà intitolata ad Anna Rita Perrone, figura esemplare di dedizione alla famiglia, alla scuola e alla società civile. Una struttura moderna, sicura e accogliente, pensata per offrire ai più piccoli un ambiente educativo all’altezza delle migliori aspettative.

* ️ La nuova mensa scolastica presso la Scuola Primaria “Raffaella Carlino”, un ambiente moderno, funzionale e confortevole, realizzato per garantire un servizio di qualità ai bambini e alle famiglie.

Tre opere molto attese che rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della nostra comunità e testimoniano una visione amministrativa fondata sulla programmazione, sulla capacità di intercettare finanziamenti e sulla concreta realizzazione degli interventi.

Il lavoro dell’Amministrazione, tuttavia, non si ferma.

Già nel mese di settembre prenderanno avvio altri importanti cantieri che interesseranno l’intero territorio comunale:

il nuovo Campo Sportivo Comunale di Galugnano;

la riqualificazione di Piazza Greco Luceri e Piazza Garibaldi;

la sistemazione dell’area “Le Pozze”;

il completamento dei Giardini Vese;

un importante piano di asfaltatura e rifacimento della rete fognaria, per un investimento complessivo di circa 2 milioni e 500 mila euro.

Dichiarazione del Sindaco Alessandro Quarta

“Con la consegna di queste tre opere manteniamo un altro importante impegno assunto con i cittadini. Dopo il Civic Center, che rappresenta già un modello di riferimento nel nostro territorio, consegniamo alla comunità tre strutture che cambieranno concretamente il volto e la funzionalità della nostra città.

Il Polo delle Arti e della Cultura di Galugnano, la nuova Scuola dell’Infanzia dedicata ad Anna Rita Perrone e la nuova mensa scolastica non sono semplicemente edifici: sono luoghi di crescita, di educazione, di cultura e di futuro. Sono il risultato di anni di lavoro, di programmazione, di progettazione e della capacità di trasformare le idee in opere concrete.

Il nostro impegno, però, non si esaurisce qui. A settembre partiranno nuovi cantieri strategici che interesseranno tutto il territorio comunale, confermando una visione di sviluppo che guarda al presente ma soprattutto alle future generazioni.

Noi crediamo nella politica del fare: quella che non si misura con gli annunci, ma con i risultati. Continueremo a lavorare con serietà, in silenzio ma con determinazione, perché ogni opera realizzata rappresenta un investimento sul futuro della nostra comunità e un patrimonio per tutti i cittadini.”