Arrestato dalla Polizia nel Salento un 28enne ricercato in ambito internazionale

Otranto (Lecce) – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e prevenzione dei reati, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 28 anni, destinatario di un provvedimento di restrizione della libertà personale a livello internazionale.
L’uomo è stato fermato per un controllo dagli agenti delle volanti del Commissariato di Otranto. A seguito delle verifiche effettuate tramite la banca dati delle forze di polizia, a suo carico è emerso un mandato di arresto internazionale per il reato di rapina aggravata, commesso in Pakistan.
Secondo quanto ricostruito in sede di denuncia dalla vittima, il 28enne, in concorso con altri soggetti, si era introdotto all’interno dell’abitazione del malcapitato, asportando una motocicletta, somme di denaro contante e oggetti di valore, due passaporti, armi da fuoco regolarmente denunciate e detenute dal proprietario.
Alla luce dei riscontri emersi e completate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto all’interno della Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, dove rimane a disposizione della Corte d’Appello di Lecce per le successive procedure di estradizione.
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