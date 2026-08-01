Arrestato dalla Polizia nel Salento un 28enne ricercato in ambito internazionale

Otranto (Lecce) – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e prevenzione dei reati, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 28 anni, destinatario di un provvedimento di restrizione della libertà personale a livello internazionale.

​L’uomo è stato fermato per un controllo dagli agenti delle volanti del Commissariato di Otranto. A seguito delle verifiche effettuate tramite la banca dati delle forze di polizia, a suo carico è emerso un mandato di arresto internazionale per il reato di rapina aggravata, commesso in Pakistan.

​Secondo quanto ricostruito in sede di denuncia dalla vittima, il 28enne, in concorso con altri soggetti, si era introdotto all’interno dell’abitazione del malcapitato, asportando una motocicletta, somme di denaro contante e oggetti di valore, due passaporti, armi da fuoco regolarmente denunciate e detenute dal proprietario.

​Alla luce dei riscontri emersi e completate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto all’interno della Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, dove rimane a disposizione della Corte d’Appello di Lecce per le successive procedure di estradizione.