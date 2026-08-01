Alla vista della Polizia, tenta di fuggire e di liberarsi della droga, denunciato un 27enne

Nardò (Lecce) – Alla vista della Volante, ha tentato di darsi a una precipitosa fuga. Ma gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a bloccarlo, mentre cercava di disfarsi di due vasetti in vetro, al cui interno erano contenuti 17 grammi di hashish e 49 grammi di marijuana. E un 27enne, residente a Nardò, è stato denunciato.

L’episodio si è verificato nelle prime ore di questa mattina. Gli agenti in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò sono intervenuti in ausilio ai sanitari del 118 per la segnalazione di un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo.

​Giunta tempestivamente sul posto, la pattuglia ha notato la presenza del personale medico e del 27enne. Da qui il tentativo di fuggire e di liberarsi della sostanza stupefacente. Ma non gli sono riusciti.

​I successivi accertamenti hanno permesso di identificare il soggetto, che si è mostrato fin da subito poco collaborativo.

​Alla luce di quanto rinvenuto, gli operatori hanno esteso l’attività di polizia giudiziaria all’abitazione del giovane. La perquisizione domiciliare, eseguita all’interno della sua camera da letto, ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza del tipo hashish suddivisa in due involucri sigillati sottovuoto contenenti complessivamente 204,8 grammi. Nell’abitazione sono stati inoltre sequestrati due bilancini di precisione e una pistola giocattolo, priva del tappo rosso.

​Il 27enne è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Nardò per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.