Ancora un malore e un decesso sulle coste salentine: ottava vittima in poco più di una settimana

Otranto (Lecce) – Ancora un bagnante colto da malore e deceduto sulle coste salentine. Stavolta a perdere la vita, attorno alle 10 di questa mattina, è stato un 76enne napoletano, in vacanza con la famiglia a Otranto.

E purtroppo si tratta dell’ottava vittima in poco più di una settimana in questa estate particolarmente afosa.

Proprio le alte temperature di oggi, peraltro, potrebbe essere una concausa del malore avvertito dal 76enne, nel tratto di mare situato tra Frassanito e Alimini, non molto distante dall’area in cui sorge la vecchia torre Fiumicelli.

Scattato l’allarme, in attesa dei sanitari del 118 poi arrivati sul posto con ambulanza e automedica, sono stati praticati tentativi di rianimazione. Tentativi che, però, purtroppo, si sono rivelati inutili: l’anziano è infatti deceduto con ogni probabilità per via di un arresto cardiaco.

Intervenuti per i rilievi del caso anche i carabinieri.