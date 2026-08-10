Ciclista travolto e ucciso, 22enne si presenta in caserma, individuata anche l’auto coinvolta nell’incidente

Ugento (Lecce) – Sentendosi probabilmente ormai braccato, si è presentato spontaneamente in caserma, insieme al suo avvocato, e ha riferito di non essersi reso conto di aver investito il ciclista. Intanto i carabinieri hanno anche individuato l’auto coinvolta nell’incidente che è costata la vita a Daniele Congedi, il 28enne di Ugento, lungo la statale 350.

Proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri della Stazione di Racale e della Sezione Operativa della Compagnia di Casarano per ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale ha perso la vita il ciclista. Nel corso delle attività investigative, il cerchio degli accertamenti si è progressivamente stretto anche attraverso verifiche effettuate presso le officine della zona, finalizzate a individuare eventuali autovetture portate nelle ultime ore per riparazioni compatibili con i danni che potrebbero essere stati provocati dall’impatto.

In tale contesto, si è rivelata particolarmente importante la segnalazione giunta spontaneamente ai Carabinieri da parte del titolare di una ditta di soccorso stradale che, dopo aver appreso la notizia dell’incidente, ha contattato la caserma riferendo di aver recuperato, proprio nella zona interessata dal sinistro, un’autovettura rimasta in panne.

I successivi accertamenti effettuati dai Carabinieri presso il deposito della ditta hanno consentito di esaminare il veicolo e di riscontrare elementi ritenuti compatibili con la dinamica del sinistro, indirizzando ulteriormente le attività investigative. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro, trattasi di una Lancia Y.

Gli approfondimenti hanno permesso di risalire al proprietario dell’autovettura, che in un primo momento risultava irreperibile. Sono stati pertanto convocati i familiari e, nelle ore successive, il giovane, un 22enne di Ugento, si è presentato spontaneamente in caserma accompagnato dal proprio difensore.

Le attività investigative sono tuttora in corso e sono finalizzate a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e ad acquisire tutti gli elementi necessari. Al momento, l’ipotesi di reato oggetto degli accertamenti è quella di omicidio stradale.

L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce.