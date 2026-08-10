Geubbels, presentazione alla stampa della nuova punta giallorossa. Legato al Lecce fino al 2030

Presentato Geubbels alla stampa. Il Lecce ha le idee abbastanza chiare su quello che ancora serve per completare la rosa. Stefano Trinchera, nel corso della conferenza stampa, ha fatto il punto sulle prossime mosse del club, indicando soprattutto due esterni offensivi e un terzino destro che possa rappresentare un’alternativa a Danilo Veiga. Per il resto, molto dipenderà dalle eventuali uscite.

Qualche interesse c’è, anche da parte di società estere, ma al momento non si è andati oltre i primi contatti. Se dovesse partire qualcuno, comunque, il Lecce è pronto a intervenire per sostituirlo.

La linea della società resta quella di puntare su giocatori giovani e con margini di crescita. Una scelta che tiene conto anche delle possibilità economiche del club e della necessità di non cercare esclusivamente calciatori già affermati. In questa direzione si inserisce anche l’arrivo di Geubbels, considerato un investimento sulle potenzialità del giocatore.

Trinchera si è soffermato anche sulle dimissioni di Mencucci, spiegando di averlo sentito subito dopo la decisione. Il direttore sportivo ne ha sottolineato la professionalità, escludendo qualsiasi collegamento tra il suo addio e l’operazione che ha portato Geubbels in giallorosso.

Spazio anche ai giovani della Primavera, per i quali l’inserimento nel gruppo della prima squadra rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto. Al momento, però, non sono ancora considerati pronti per avere un ruolo da protagonisti in Serie A e saranno valutati durante la stagione.

Tra i giocatori che hanno dato buone indicazioni nel precampionato c’è anche Maleh. Il centrocampista ha lavorato con serietà e professionalità, ma la sua situazione resta da valutare anche in relazione alle sue esigenze. Più definita, invece, la posizione di Gallo: il Lecce ha già avuto contatti con il giocatore e con i suoi agenti per parlare di un possibile rinnovo e c’è disponibilità da entrambe le parti.

Resta poi il caso Banda. La posizione del Lecce è netta: il giocatore è sotto contratto e gli accordi devono essere rispettati. La società si è già rivolta agli organi competenti e considera la vicenda delicata, anche per le possibili conseguenze che potrebbe avere come precedente.

Adesso, però, i riflettori tornano sul mercato. I prossimi giorni diranno quanto il Lecce riuscirà a completare una rosa che dovrà necessariamente offrire qualcosa in più rispetto alla passata stagione. Più alternative, meno lacune e una squadra capace di affrontare con maggiore continuità i momenti difficili: è questa la direzione indicata dal club. La curiosità, a questo punto, è tutta per il volto che avrà il Lecce quando il mercato sarà finalmente chiuso.

Geubbels in conferenza stampa ha rimarcato l’importanza della sua scelta legata al fatto che nel Salento il calciatore sarebbe maggiormente valorizzato. In altri termini, tante sono state le trattative, ma il Lecce “ha voluto veramente” puntare sull’attaccante. Il numero di maglia e’ il 69, dettato dal fatto che rappresenta la città di Geubbels, Lione. Il nuovo attaccante del Lecce parla del suo ruolo: gli piace attaccare la profondità, favorire la rapidità dando le spalle ai difensori. Geubbels si è ambientato bene e valuta positivamente l’impatto iniziale con la piazza giallorossa.

Servizio di Maria Taccogna