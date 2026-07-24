Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Matino

MATINO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Matino (LE). I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 27 Luglio 2026 in via I Traversa di via del Mare nell’Abitato di Matino (LE).
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio Possibili disagi nell’abitato del Comune di Matino
- AttualitàRottura improvvisa e imprevedibile di un tronco idrico a Botrugno
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato di Maglie
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi presso via Paiano nell’abitato del Comune di Maglie
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Casarano
- AttualitàLavori Aqp per migliorare il servizio Possibili disagi nell’intero abitato di Frassanito