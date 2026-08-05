Terrore nel cuore di Lecce, Pagliaro: “Tolleranza zero contro il degrado. Grazie alle forze dell’ordine evitato il peggio”

“Attimi di autentico terrore nel cuore di Lecce, a due passi da Palazzo Carafa: un individuo ha scatenato il panico tra la gente, rischiando di ferire i passanti e devastando tutto ciò che trovava sul suo cammino. Un episodio intollerabile che condanniamo con assoluta fermezza.” Lo scrive in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente gruppo Fratelli d’Italia.
“A nome mio e del gruppo regionale di Fratelli d’Italia, voglio rivolgere un plauso profondo e un sentito ringraziamento ai Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale. Con straordinaria prontezza, grande professionalità e ammirevole sangue freddo sono intervenuti sul posto neutralizzando immediatamente il pericolo ed evitando che la situazione degenerasse, garantendo l’incolumità dei presenti. Donne e uomini in divisa che, ancora una volta, si confermano uno scudo fondamentale a tutela dei cittadini.
Ai presenti e ai commercianti del centro storico va la nostra totale e incondizionata solidarietà per i momenti che hanno vissuto.
La nostra posizione resta chiara e inamovibile: i nostri centri storici non possono e non devono diventare zone franche per delinquenza e degrado. La sicurezza dei pugliesi, delle nostre famiglie e di chi alza ogni giorno la saracinesca lavorando con sacrificio, non è una variabile dipendente: è un diritto fondamentale”.
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