Riattivata campagna di comunicazione “Allénati contro la violenza”

L’assessorato al Welfare e allo Sport della Regione Puglia rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza maschile contro le donne con la riattivazione della campagna di comunicazione “Allénati contro la violenza” per le annualità 2026-27 e l’approvazione del nuovo Protocollo d’Intesa con CIP Puglia, CONI Puglia e Sport e Salute, finalizzato a consolidare una collaborazione stabile tra istituzioni, mondo sportivo e rete dei servizi territoriali.

La campagna “Allénati contro la violenza” rappresenta un percorso di sensibilizzazione che utilizza il mondo dello sport come canale privilegiato per raggiungere cittadini, giovani, famiglie e comunità locali, promuovendo la consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere e favorendo il superamento di stereotipi e comportamenti discriminatori.

La prima edizione della campagna, avviata nel 2022, ha coinvolto la rete dei Centri antiviolenza regionali, federazioni sportive, associazioni, atleti, dirigenti e numerose realtà territoriali, attraverso iniziative diffuse sul territorio pugliese. La nuova fase dell’intervento punta a consolidare quanto già realizzato e ad ampliare il coinvolgimento dei diversi ambiti del sistema sportivo regionale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche regionali previste dalla Legge regionale n. 29/2014 per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, dal VI Piano regionale delle Politiche Sociali 2026-2028, dalla programmazione regionale in materia di sport e dalla programmazione presentata al Dipartimento per le Pari Opportunità e finanziata a valere sulle risorse del DPCM 2024.

“La violenza maschile contro le donne è un fenomeno complesso che richiede una risposta istituzionale capace di agire sulle cause profonde, promuovendo un cambiamento culturale fondato sulla parità dei diritti, sulla consapevolezza e sulla libertà di scelta. Con la riattivazione di ‘Allénati contro la violenza’ rafforziamo una strategia regionale che affianca alla tutela delle vittime un investimento sulla prevenzione, sulla sensibilizzazione e sulla capacità delle nostre comunità di riconoscere e contrastare i meccanismi culturali che alimentano la violenza”, dichiara l’assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili.

Il Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, CIP Puglia, CONI Puglia e Sport e Salute definisce un modello di collaborazione interistituzionale finalizzato alla progettazione e realizzazione di iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza di genere.

La governance delle attività sarà assicurata attraverso una Cabina di Regia Regionale composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari, con il supporto dei referenti dei Centri antiviolenza e delle strutture regionali competenti, al fine di programmare gli interventi, monitorarne l’attuazione e valutarne i risultati.

“Attraverso il Protocollo con CIP Puglia, CONI Puglia e Sport e Salute coinvolgiamo l’intero movimento sportivo regionale in un percorso condiviso, affinché dirigenti, tecnici, atleti e associazioni siano parte attiva nella diffusione dei principi di inclusione, correttezza e rispetto della persona. Vogliamo valorizzare lo sport come spazio quotidiano di educazione alla convivenza e alla cittadinanza”, conclude Casili. .

Con il rilancio di “Allénati contro la violenza”, la Regione Puglia conferma una linea d’azione che integra politiche sociali e politiche sportive, riconoscendo nella collaborazione tra istituzioni e territorio uno strumento fondamentale per diffondere una cultura condivisa dei diritti, della dignità e della non violenza.