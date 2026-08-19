Spiaggia libera occupata con ombrelloni e lucchetti: scatta il blitz

UGENTO (Lecce) – Catene e lucchetti per “prenotare” la spiaggia libera. È quanto scoperto in località Fontanelle, a Ugento, dove circa 200 metri di arenile erano stati occupati illegittimamente con ombrelloni e altre attrezzature balneari.

L’intervento congiunto di Guardia Costiera, Polizia Locale e Protezione Civile ha consentito di liberare il tratto di spiaggia e rimuovere le attrezzature, alcune delle quali erano state persino assicurate con catene e lucchetti.

Sul posto sono intervenuti il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Torre San Giovanni e della Guardia Costiera di Gallipoli, insieme agli agenti della Polizia Locale e agli operatori della Protezione Civile di Ugento.

L’operazione punta a garantire la libera fruizione dell’arenile e il rispetto delle regole, soprattutto in un’area protetta. La spiaggia, infatti, è un bene comune e non può essere occupata stabilmente a discapito degli altri bagnanti.