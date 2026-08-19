Area camper al Parco Baden Powell, il vicesindaco rassicura: “Nessun rallentamento, siamo nei tempi”

LECCE – Il progetto dell’area camper comunale al Parco Baden Powell non sarebbe fermo e, soprattutto, non ci sarebbe alcuna volontà dell’amministrazione di rallentarne l’iter. A spegnere i timori sollevati nei giorni scorsi dal mondo dei camperisti è il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Roberto Giordano Anguilla, che assicura come la procedura stia andando avanti secondo i passaggi previsti e che, una volta completati gli adempimenti ancora necessari, si potrà arrivare al progetto esecutivo e quindi alla gara per la realizzazione dell’opera.

Le rassicurazioni arrivano dopo le perplessità espresse da Vic Salento Aps e dal presidente Gianluca Dell’Anna, che da tempo segue la vicenda e che aveva chiesto chiarezza sui tempi effettivi di realizzazione dell’area attrezzata. Il timore dei camperisti è che un progetto atteso da decenni possa subire nuovi rinvii, lasciando ancora una volta Lecce priva di una struttura pubblica adeguata per il turismo itinerante. Sullo sfondo c’è anche il sospetto, avanzato dagli stessi rappresentanti dell’associazione, che i ritardi possano finire indirettamente per favorire le strutture private già operative sul territorio.

Il vicesindaco respinge però questa lettura e spiega che al momento si è in attesa della liquidazione di alcuni importi e che subito dopo sarà possibile procedere con gli ulteriori passaggi tecnici, fino alla redazione del progetto esecutivo e all’indizione della gara. “Siamo nei tempi previsti”, è in sostanza la posizione dell’assessore, che esclude interessi dell’amministrazione a frenare l’intervento: “Non c’è alcun interesse a rallentare”.

Parole che servono a rassicurare, ma che non cancellano del tutto le inquietudini di chi attende da anni una risposta concreta. Il progetto, del valore di circa 600mila euro, prevede la realizzazione di un’area attrezzata capace di offrire finalmente alla città un punto di riferimento pubblico per i camperisti, con servizi specifici e anche stalli destinati alle persone con disabilità. Una struttura che le associazioni del settore considerano strategica non soltanto per regolamentare la presenza dei mezzi, ma anche per intercettare una fetta di turismo che oggi rischia di rivolgersi altrove.

Per Vic Salento il nodo resta dunque quello dei tempi. Dopo quasi trent’anni di richieste, annunci e proposte, i camperisti chiedono che questa volta il percorso arrivi davvero fino in fondo e che alle rassicurazioni seguano atti amministrativi visibili e scadenze certe. Dal Comune, però, arriva un messaggio netto: il progetto non è stato accantonato e il cantiere resta tra gli obiettivi dell’amministrazione.