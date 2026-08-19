Prova a rubare un’auto al mare, lo sorprende un carabiniere in vacanza: arrestato 43enne

GALLIPOLI (Lecce) Tenta di rubare un’auto, ma viene sorpreso e bloccato da un carabiniere in vacanza. È successo nel parcheggio dello stabilimento balneare “Le Dune”, in località Punta della Suina, a Gallipoli, dove un 43enne di Presicce, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato arrestato dalla polizia.

Il carabiniere, libero dal servizio e in vacanza nel Salento, lo avrebbe notato mentre era intento a forzare un’autovettura. A quel punto ha allertato il Nue 112, consentendo alla sala operativa della Questura di Lecce di inviare sul posto le volanti del Commissariato di Gallipoli.

Gli agenti hanno bloccato il 43enne e, durante la perquisizione, gli hanno trovato un cacciavite nella tasca dei pantaloni. Altri quattro cacciaviti, un coltello a scatto con lama di sette centimetri e un avviatore d’emergenza per auto erano invece nello zaino custodito nella sua vettura. Nel mezzo sono state trovate anche quattro carte di debito e quattro tessere sanitarie intestate a terzi, probabilmente provento di furti precedenti.

L’uomo non avrebbe fornito spiegazioni ritenute plausibili sulla disponibilità dei documenti e delle carte, che sono stati sequestrati insieme agli attrezzi. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Lecce, il 43enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Per lui è scattata anche una denuncia per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Lecce lo scorso 6 luglio, che gli vietava di tornare a Gallipoli per due anni.