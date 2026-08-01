Test in famiglia per il Lecce di Di Francesco, Primavera battuta 3-0

Test in famiglia questa mattina al Deghi Center di San Pietro in Lama (LE) tra i giallorossi di mister Di Francesco e la Primavera di mister Schipa.
Questo il tabellino dell’incontro:
Lecce: Penev (13’ st Lupo), Gaspar © (1’ st Jean), Štulić (1’ st Esteban), Laerke, Gallo (1’ st Ndaba), Coulibaly (1’ st Gorter), Onyemachi, Tiago Gabriel (1’ st Siebert), Ngom (13’ st Ubani), Kovac, Maleh (1’ st Fofana). Allenatore: Eusebio Di Francesco
Lecce Primavera: Fontanarosa, Larsen, Trio (37’ st Danese), El Bouradi (8’ st Milojevic), Palamarchuck (8’ st Dabo), Longo (31’ st Cafasso), Persano (37’ st Candido), Di Pasquale (31’ st Cavalletti), Esposito (31’ st Lerga), Vitale, Perrone (23’ st Skorb). A disposizione: Shala, Bianco, Parisi, Miccoli. Allenatore: Simone Schipa
Marcatori: 15’ pt Štulić, 36’ pt Maleh, 30’ st Gorter
Recupero: 2’ pt – 2’ st
Arbitro: Andrea Guglielmo
Assistenti: Bruno Longo – Giuseppe Sabato
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