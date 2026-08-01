Lupo in Nazionale per i Giochi del Mediterraneo

Christian Lupo è stato convocato in Nazionale dal Coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili Sig. Maurizio Viscidi in occasione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 22 al 30 agosto.
Gli Azzurri, inseriti nel Gruppo B, affronteranno Albania (sabato 22 agosto ore 21:00 al Via del Mare), Algeria (lunedì 24 agosto ore 21:00 al “Fanuzzi” di Brindisi) e Kosovo (mercoledì 26 agosto ore 21 allo “Iacovone” di Taranto).
Il portiere classe 2009 torna a vestire l’Azzurro dopo essersi laureato Campione d’Europa con la Nazionale Under 17 lo scorso giugno.
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