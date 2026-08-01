Carmiano conferisce la cittadinanza onoraria al professor Raffaele Pulli, luminare della chirurgia vascolare

Carmiano ha un nuovo cittadino onorario. Il Consiglio Comunale ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria al professor Raffaele Pulli, ordinario di Chirurgia Vascolare, riconoscendo in lui un percorso professionale che ha portato il nome del paese salentino ai vertici della medicina italiana ed europea.

“È stato un grande onore e motivo di orgoglio tributare al Prof. Dott. Raffaele Pulli il conferimento della cittadinanza onoraria, un professionista e docente universitario a cui la nostra comunità è già legata da un sentimento di profonda stima e affetto”, ha dichiarato il sindaco Giovanni Erroi.

“È in questa ottica che deve essere letto il conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Pulli, non solo un atto solenne, ma un modo per sottolineare l’affetto della comunità che si riconosce nel percorso di un’eccellenza salentina”.

Nato a Carmiano il 1° gennaio 1961, Pulli ha lasciato giovanissimo la sua terra per costruire altrove una carriera di primo piano. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze nel 1985 e specializzatosi in Chirurgia Vascolare nel 1990, ha attraversato tappe di crescente responsabilità: dall’attività assistenziale all’Ospedale di Careggi alla docenza universitaria, prima come ricercatore e poi come professore associato, fino agli anni trascorsi all’Università di Bari, dove dal 2019 al 2022 ha ricoperto il ruolo di Direttore dell’UOC di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare del Policlinico. Dal 2022 è tornato a Firenze come Professore Ordinario di Chirurgia Vascolare e Direttore della Struttura Organizzativa Dipartimentale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, mantenendo al contempo la direzione della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell’ateneo barese.

Un curriculum che parla anche di numeri: circa 5.000 interventi di chirurgia vascolare maggiore e 2.000 rivascolarizzazioni aorto-iliache e femoro-poplitee eseguiti in carriera, centinaia di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e un ruolo di primo piano nelle più autorevoli società scientifiche del settore, dall’International Society for Vascular Surgery, di cui è International Member, alla European Society for Vascular Surgery, per la quale è Councillor per l’Italia.

Ma dietro i titoli accademici, a Palazzo di Città è emersa soprattutto la storia di un uomo che non ha mai reciso il legame con le proprie radici, come testimoniano le sue stesse parole:

“Nel ringraziare il sindaco e tutta l’amministrazione per l’onore che mi è stato concesso -dichiara Raffaele Pulli- volevo ribadire i tre valori che anche ieri mi sono permesso di ricordare durante la cerimonia.

‘L’appartenenza’ è il sentimento che mi sento di condividere con i cittadini di Carmiano, dal momento che anche se lontano dal mio paese, mi sono sempre sentito un salentino ed un Carmianese in particolare. L’adolescenza, ricordata, anche da Padre Pompilio, rappresenta il momento in cui ho condiviso l’amicizia con un gruppo di amici che ancora oggi rappresentano le persone a me più vicine e più care e che hanno permesso che tutto ciò si verificasse.

‘La riconoscenza’ – continua il Professore- va a tutte le persone che hanno contribuito alla mia carriera professionale, ai miei maestri e soprattutto ai miei genitori che con i loro sacrifici hanno fatto sì che potessi rincorrere le mie aspettative e che oggi avrebbero visto coronare i miei sogni di gioventù.

Infine -conclude Pulli- ‘l’orgoglio’ per aver raggiunto l’apice della carriera universitaria ma sempre con l’umiltà, la serietà e la rettitudine che le persone che mi sono state accanto, ad iniziare da mia moglie e dalle mie figlie, mi hanno sempre ricordato come principi da perseguire anche nei momenti di successo”.