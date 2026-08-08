“Ucraina. La bellezza oltre il dolore” L’11 agosto a Galatina la conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica

GALATINA – Raccontare l’Ucraina attraverso la forza delle immagini, andando oltre la cronaca della guerra per restituire centralità alle persone, ai luoghi e alle storie di chi continua a vivere, resistere e sperare.

Con questo obiettivo sarà presentata lunedì 11 agosto alle ore 19.00, presso l’ex Convento delle Clarisse, sito in piazzetta Galluccio a Galatina, la mostra fotografica “Ucraina. La bellezza oltre il dolore”, nel corso di una conferenza stampa aperta agli organi di informazione, alle istituzioni, alle associazioni e alla cittadinanza.

L’esposizione raccoglie gli scatti di fotografi professionisti ucraini e propone un percorso capace di accompagnare il visitatore oltre le immagini del conflitto, offrendo uno sguardo autentico sulla vita quotidiana, sulla dignità delle persone e sulla straordinaria bellezza di un Paese che continua a resistere alle devastazioni della guerra.

La mostra nasce con l’intento di promuovere una riflessione sulle conseguenze umane del conflitto e di mantenere viva l’attenzione su una realtà che, con il passare del tempo, rischia di diventare distante agli occhi dell’opinione pubblica. Attraverso il linguaggio universale della fotografia, il percorso espositivo invita a riconoscere il valore della pace, dell’inclusione, della solidarietà e della responsabilità condivisa.

“Ucraina. La bellezza oltre il dolore” rappresenta una delle iniziative del progetto “Lo Sport, un Ponte per la Pace”, che utilizza lo sport, la cultura e la testimonianza come strumenti di incontro tra giovani italiani e ucraini, favorendo la nascita di relazioni autentiche e promuovendo una concreta cultura della pace.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i contenuti della mostra, il percorso espositivo, il calendario delle esposizioni e le finalità dell’iniziativa, che coinvolgerà diversi territori del Salento in un cammino di sensibilizzazione e partecipazione.

La mostra è promossa da Cooperativa Sociale Polvere di Stelle, Milan Club Galatina, Aps Uniti per l’Ucraina, Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia e Uapp.

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Lecce e dai Comuni di Galatina, Alezio, Soleto, Aradeo, Calimera, Cutrofiano e Otranto, con il sostegno della rete di enti, associazioni e realtà sportive che collaborano al progetto.