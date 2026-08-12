Un altro giallorosso ai saluti: il giocatore verso la Turchia

Il futuro di Momo Kaba potrebbe essere nuovamente lontano dal Lecce. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il centrocampista sarebbe infatti vicino a trasferirsi al Konyaspor, club turco pronto a rilevarne il cartellino per una cifra vicina ai due milioni di euro.
Per Kaba si prospetta dunque una nuova esperienza dopo l’ultima parentesi in Francia con il Nantes, dove si era trasferito nel gennaio 2026 con la formula del prestito e diritto di riscatto. (US Lecce)
Il classe 2001 era arrivato a Lecce nell’estate del 2023 dal Valenciennes, con il compito di raccogliere l’eredità di Morten Hjulmand. In maglia giallorossa ha collezionato complessivamente 55 presenze, realizzando una rete, prima del trasferimento temporaneo al Nantes. (Sport Mediaset)
Ora, secondo l’indiscrezione di mercato, per il centrocampista franco-guineano si aprirebbero le porte della Turchia. Il Konyaspor sarebbe pronto a investire circa due milioni di euro per assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni di Kaba, che potrebbe così chiudere definitivamente la sua esperienza con il Lecce.
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