Torre Pali, blitz interforze contro l’abusivismo sulle spiagge: sequestrati quasi 100 ombrelloni

TORRE PALI (Lecce) – Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto all’abusivismo lungo il litorale salentino. Su impulso del Prefetto di Lecce, Natalino Manno, e sotto il coordinamento della Questura, un intervento interforze ha interessato la località di Torre Pali, nel comune di Salve, per il ripristino della legalità e della libera fruizione del demanio marittimo.

Nel corso delle verifiche, il personale della Capitaneria di Porto di Gallipoli e della Polizia Locale di Salve ha accertato l’occupazione abusiva di circa 600 metri quadrati di spiaggia libera. Due titolari di attività di noleggio su area privata posizionavano stabilmente e in anticipo attrezzature da spiaggia, precludendo il libero uso dell’arenile al pubblico. Le operazioni si sono concluse con il sequestro amministrativo di 95 ombrelloni e 23 lettini, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato accertamenti sulla regolarità delle licenze commerciali dei soggetti coinvolti.

Parallelamente, i militari della Guardia di Finanza hanno svolto controlli a contrasto del commercio abusivo lungo la costa, individuando e sanzionando diversi venditori ambulanti sprovvisti delle necessarie autorizzazioni e procedendo alla confisca della merce.

«La tutela del patrimonio pubblico e il ripristino della legalità sulle nostre coste rappresentano una priorità assoluta – ha dichiarato il Prefetto Natalino Manno – e le attività di controllo proseguiranno con fermezza lungo tutto il litorale per garantire la sicurezza dei cittadini, la libera fruizione delle spiagge e la concorrenza leale tra le imprese».