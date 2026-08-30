“Una vita per vincere il cancro”, il libro di Francesco Schittulli presentato a Brindisi

BRINDISI – I presenti all’incontro con il prof. Francesco Schittulli, nella veste di autore del libro “Una vita per vincere il cancro” tenutosi il 26 agosto appena trascorso, hanno vissuto una serata piena di sentimento e umanità. L’evento, organizzato in maniera impeccabile dalla dott.ssa Maddalena Sardella da poco nominata Presidente Provinciale Brindisi della L.I.L.T. (Lega Italiana Lotta ai Tumori), ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della politica, dell’imprenditoria, della scienza, dello sport e del terzo settore. È stata un’altra delle tantissime occasioni in cui il noto oncologo e chirurgo senologo Francesco Schittulli viene chiamato a presentare la sua ultima produzione letteraria, ma per un insieme di fattori la tappa brindisina è risultata essere una magia allo stato puro. La meravigliosa location è stata sicuramente una delle componenti che hanno contribuito a produrre un incontro suggestivo. Il ristorante Pic Nic già noto negli anni 60’ è ritornato agli antichi splendori con la ristrutturazione fatta dai nuovi gestori, il ristorante e beach club è sempre adagiato sulla scogliera di Brindisi e con la grande terrazza-solarium in legno, affacciata sul mare, è letteralmente un posto ineguagliabile.

Gli ospiti sono stati accolti con un cocktail di benvenuto e appena giunto il prof. Schittulli si è dato il via alla serata. Sul tavolo assieme a Francesco Schittulli, c’erano la Presidente Maddalena Sardella, il moderatore Vincenzo Gatto, S.E. il Prefetto di Brindisi Guido Aprea e di volta in volta alcuni degli intervenuti che prendevano la parola per rivolgere il benvenuto all’eccelso ospite, tra questi anche il facente funzioni di Presidente della Provincia di Brindisi Elio Ciccarese (Sindaco di Torchiarolo). Il prof. Schittulli sollecitato dal moderatore ha iniziato la presentazione di alcuni passi del suo libro quando ancora c’era una vivida luce solare attorrno alle 19:00 per poi terminare in pieno buio attorno alle 21:00 e possiamo parlare di serata magica inserendo anche queste meravigliose gradazioni di luce, che hanno incluso un impareggiabile tramonto vista mare. Il prof. Schittulli ripercorrendo la genesi del suo libro ha parlato di come il giornalista veneto Giacinto Quinto lo avesse contattato, al termine di una delle tante performance in quella regione del Nord-Est italico del professore e gli avesse proposto di scrivere un libro sulla sua vita umana e scientifica. Il prof. Schittulli a primo acchitto disse di no, ma visto l’insistenza ed anche il metodo proposto dal giornalista, che gli chiedeva solo di rispondere ad una domanda al mese che gli avrebbe inviato nel tempo, alla fine acconsenti e aggiungiamo “fortunatamente disse di sì”. La lettura del libro, come ha sottolineato più volte il moderatore dell’incontro, si fa d’un fiato tanto è piacevole, semplice e scorrevolissima, la prova l’abbiamo avuta tutti noi presenti alla presentazione. Francesco Schittulli ha avuto la grandissima sensibilità di trasformare quella riunione con più di 130 ospiti, in una chiacchierata tra quattro amici nella quale si sentivano tutti coinvolti in prima persona. La famiglia di modeste origini, con il nonno paterno venditore di tessuti, il padre Angelo dai radicati valori di rettitudine, onestà, altruismo che appena insediato come dirigente dell’Ente di Sviluppo della Riforma Fondiaria istituì una legge per la redistribuzione della proprietà delle terre coltivabili attraverso una espropriazione dai latifondisti ed il primo ad essere espropriato dalle terre fu suo suocere Vincenzo, che gli disse “Tra i tanti latifondisti, proprio a me dovevi espropriare i terreni?” ed Angelo senza tentennamenti rispose “Certo! Dobbiamo dare l’esempio”: il tutto detto dal prof. in dialetto gravinese, la sua città natale e si può solo immaginare l’ilarità generale in quel momento. La narrazione è proseguita emozionante ed intima, con note di colore e aneddoti molto apprezzati e sottolineati da applausi convinti. La scelta della facoltà di medicina fatta d’istinto e con un cambiamento repentino eseguito lo stesso giorno che era andato ad iscriversi ad una facoltà suggerita dai genitori e che era quella di “Ingegneria navale”, Angelo e Rosa infatti la vedevano più consona al suo diploma conseguito al Liceo Scientifico “Scacchi” di Bari. L’incontro con il suo mentore il Prof, Umberto Veronesi e il lungo sodalizio con l’illustre oncologo ideatore della tecnica di chirurgia senologica della quadrantectomia, un sodalizio che si è fortificato nel tempo diventando un’amicizia fraterna basata sul rispetto reciproco umano e professionale, avuto termine “quello terreno” solo con la scomparsa del prof. Veronesi avvenuta l’8 novembre del 2016. Più di due ore volate grazie ad una narrazione informale, autentica, genuina e spontanea, che ha creato un’atmosfera sospesa nel tempo in cui tutti ci siamo ritrovati chi per questione d’età, di esperienze vissute, di impressionanti similitudini reali.

Il prof. Schittulli da Presidente Nazionale della L.I.L.T. non poteva esimersi di intercalare tra i racconti descritti nel libro anche raccomandazioni su quelle che egli vede come pericolose carenze e ritardi: la prevenzione, gli screening corretti, le ingerenze politiche in ambito sanitario. Visto una notevole presenza di medici in platea si è soffermato molto su un suo cavallo di battaglia fin dai tempi del primo contatto avvenuto con il mondo dell’oncologia quando nel 1972 divenne assistente chirurgo presso la Clinica Chirurgica del Policlinico-Universitaria di Bari diretta dal Prof. Giuseppe Marinaccio e cioè l’Umanizzazione, che non può prescindere dalla professione di medico. Come detto una serata speciale e ricca di fascino di cui dobbiamo dare merito al Prof. Francesco Schittulli ed anche alla Presidente LILT Brindisi Maddalena Sardella la quale ha messo in campo da subito le sue peculiarità che l’hanno distinta da sempre nella sua vita lavorativa “è la squadra che vince e non il singolo”, l’idea di fare rete perchè l’unione fa la forza è un fine da raggiungere con ogni sforzo. Come direbbero i latini “ad maiora” cara presidente, le premesse sono un buon viatico per rivitalizzare una sede provinciale LILT brindisina, che in questi ultimi anni è stata un po dormiente.