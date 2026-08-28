Dengue, da questa notte un intervento straordinario di disinfestazione

NARD0′ – Nelle prossime ore Sanikil, l’operatore privato incaricato del servizio di disinfestazione in città, effettuerà il primo ciclo di disinfestazione specifica contro la specie di zanzara “tigre” responsabile della diffusione del virus Dengue. Ciò in considerazione del fatto che il dipartimento di prevenzione dell’Asl di Lecce ha accertato negli ultimi giorni due casi di Dengue nel Salento. Si tratta di interventi straordinari di disinfestazione, al solo scopo di prevenzione, oltre quelli già programmati normalmente per altri insetti e blatte.

Il primo intervento è in programma alle ore 2 di sabato 29 agosto e il secondo alle ore 2 di domenica 30 agosto. Altri due interventi saranno effettuati alle ore 2 di giovedì 3 settembre e alle ore 2 di venerdì 4 settembre.