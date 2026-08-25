Usano auto e furgone come ariete per sfondare l’ingresso, colpiti di notte bar e ferramenta

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Presicce-Alliste (Lecce) – Dopo aver sfondato la vetrata del bar con un’auto rubata, si sono impossessati di sigarette e “Gratta e vinci” e si sono dati alla fuga. E la notte precedente, invece, utilizzando un furgone, sono entrati in una ferramenta e hanno portato via attrezzi e soldi. Dietro ci potrebbe essere la stessa banda di malviventi.

Il primo episodio si è verificato nel corso della notte appena trascorsa, a Presicce-Acquarica del Capo.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti presso il bar “Green”, situato in via dello stadio comunale, a Presicce. Poco prima, ignoti, con una Fiat Punto rubata utilizzata come “ariete”, hanno sfondato la porta d’ingresso in vetro-alluminio e, una volta introdottisi all’interno, hanno portato via varie stecche di sigarette e tagliandi “Gratta e Vinci”.

Il valore economico del danno è in corso di quantificazione e non risulta coperto da assicurazione.

Al vaglio dei carabinieri della Stazione di Presicce, che ora conducono le indagini per risalire agli autori del furto, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Per l’altro colpo, avvenuto 24 ore prima ad Alliste, in via Fortunato, sono invece intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casarano: qui ignoti hanno rubato articoli di ferramenta e circa 200 euro presenti in cassa.