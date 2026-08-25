Fiera del Bestiame di Frigole: l’assessore Guido chiede formalmente lo stop al sindaco Poli Bortone: “Troppo caldo”

LECCE – La Fiera del bestiame di Frigole (vedete in copertina una vecchia foto di repertorio), prevista per domani 26 agosto, finisce al centro delle polemiche per il caldo eccezionale atteso nel Salento. Con temperature che potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi e oltre nelle ore più calde, gli animalisti chiedono l’annullamento dell’evento e trovano una sponda nell’assessore comunale al Benessere e alla Tutela degli Animali Andrea Guido.

Guido ha inviato una richiesta formale alla sindaca Adriana Poli Bortone, agli uffici comunali e al Siav dell’Asl Lecce chiedendo di valutare lo stop alla manifestazione. “La tutela e il benessere degli animali vengono prima di tutto”, ha ribadito l’assessore, sottolineando i rischi legati a trasporto, carico, scarico e permanenza degli animali all’aperto durante un’ondata di calore così intensa. Pur riconoscendo il valore storico della fiera, Guido ritiene che in condizioni eccezionali debba prevalere il principio di precauzione. Intanto aumenta anche la pressione delle associazioni. Maria Teresa Corsi, di Verdi Ambiente e Società onlus – circolo di Lecce, rivolge un ultimo appello alla prima cittadina: “Fermiamo questa Fiera del Bestiame. Le condizioni climatiche dell’estate 2026 non permettono esposizioni di animali durante questi mesi”.

Gli animalisti contestano soprattutto il rischio di stress termico e chiedono che la tutela non riguardi soltanto cani e gatti. “Perché sottoporre gli animali a tale stress termico?”, domanda Corsi, ricordando che anche gli animali da reddito sono protetti dalle norme sul benessere animale. E aggiunge: “La Asl veterinaria esprimesse il parere sfavorevole e intervenisse a far finire questa esposizione, se proprio voluta, intorno alle 8.30 o alle 9”.

La preoccupazione riguarda anche il ritorno degli animali sui mezzi di trasporto: “I furgoni dove saranno riposizionati saranno, anche a quell’ora, lamiere roventi”. Da qui l’appello finale rivolto direttamente alla sindaca, indicata come massima autorità sanitaria cittadina: «Noi diciamo basta, ma vorremmo che lo dicesse anche il sindaco».

L’Asl, intanto, starebbe valutando almeno una forte riduzione dell’orario della fiera, con conclusione entro le 11. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’appuntamento sarà confermato, ridimensionato o cancellato.