Domenica 23 agosto Santa Cesarea, Prime Luci, l’alba musicale con Clio Evans e Cucina Sonora

1 of 2

SANTA CESAREA TERME (Lecce) – Un’esperienza immersiva tra teatro e musica al sorgere del sole: Clio Evans e Cucina Sonora ospiti della nuova edizione di “Prime Luci – Sperimentazioni all’alba”. Ingresso libero. Ore 5. Info: musicplatform.it.

Nel momento magico in cui la notte cede il passo al giorno prende vita una nuova edizione di “Prime Luci – Sperimentazioni all’alba”, il format ideato e prodotto da Music Platform. Un’esperienza di ascolto e visione tra reading, sperimentazioni elettroniche e bellezze naturali sulla terrazza panoramica a picco sul mare di Santa Cesarea Terme. Un evento unico nel suo genere che celebra simbolicamente le connessioni artistiche, il ciclo naturale della vita e il legame con il territorio, trasformando le prime luci del giorno in un rito di fine estate, condiviso tra i cittadini e gli ospiti del comune sulla costa adriatica salentina. Giunto alla quarta edizione, l’evento rinnova la collaborazione con Comune di Santa Cesarea Terme, che lo patrocina e ne sostiene la crescita fin dal suo esordio, insieme a Terme di Santa Cesarea. Tra i partner si segnala la sinergia con Salento Book Festival, storico presidio culturale del territorio, nata da affinità di intenti e linguaggi tra le due iniziative. La rete della manifestazione coinvolge inoltre associazioni e realtà imprenditoriali per rafforzare il dialogo tra associazioni indipendenti, istituzioni e attività locali.

Nel passaggio tra la notte di sabato 22 e il giorno di domenica 23 agosto, “Prime Luci – Sperimentazioni all’alba” articola due momenti di sperimentazione tra parola e suono. L’esperienza si sviluppa come un racconto continuo che integra l’evoluzione della luce naturale con quella delle forme espressive in programma. L’evento si apre con “Concepita”, monologo dell’attrice e scrittrice Clio Evans. Autrice per Mondadori, volto noto del teatro e del piccolo schermo, per “Prime Luci – Sperimentazioni all’alba” firma un reading di forte impatto, civile e poetico, ponendo al centro il corpo femminile e la complessità delle dinamiche relazionali contemporanee. Ricorrendo al mito la performer affronta nel testo il trauma del venire al mondo, il peso degli stereotipi di genere, il controllo sul corpo femminile, il ricatto e la dipendenza affettiva, fino ad allargare lo sguardo sulla piaga della violenza e dei femminicidi.

Man mano che l’alba completa il suo corso e la luce si diffonde sulla costa, la parola cede il passo alla pura dimensione sonora affidata a Cucina Sonora, progetto del pianista e producer Pietro Spinelli, che fonde pop ed elettronica contemporanea in un sound sospeso tra analogico e digitale. Dando vita a un fitto dialogo tra i suoni del pianoforte e le frequenze dei sintetizzatori, la sonorizzazione dell’alba si struttura su canovacci che il musicista rielabora in tempo reale, in base al contesto naturale e alla risposta del pubblico, lasciando ampio margine all’improvvisazione e trasformando il sorgere del sole in un viaggio collettivo senza mete predefinite.

Appuntamento sulla terrazza panoramica della Villa in via Roma, 217. L’evento ha inizio alle 5. Ingresso gratuito.

“Prime Luci – Sperimentazioni all’alba” è un progetto ideato e prodotto da Music Platform, realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Cesarea Terme e delle Terme di Santa Cesarea, in collaborazione con Salento Book Festival e il supporto di Masseria Torcito, Kyma – l’amaro al caffè, Est Hotel, 432 – Respira, gusta, sogna e Plastic Free.