E ora sotto per il terzino. Offerta allettante del Lecce ad un club svizzero

Il Lecce prova ad accelerare sul mercato e guarda alla Svizzera per rinforzare la fascia destra. Il club giallorosso ha messo gli occhi su Lewin Blum, terzino classe 2001 di proprietà dello Young Boys, profilo seguito con attenzione negli ultimi mesi e ritenuto particolarmente interessante per caratteristiche e prospettive.

Il Lecce avrebbe già mosso un primo passo concreto, presentando un’offerta al club svizzero. Una proposta che, almeno per il momento, non ha convinto lo Young Boys, deciso a fare muro e a non privarsi facilmente del giocatore. La trattativa resta comunque aperta e nelle prossime ore il club salentino potrebbe valutare un rilancio per provare ad avvicinare le parti.

Blum rappresenta dunque una delle piste seguite dal Lecce per dare maggiore profondità alla corsia destra. Il classe 2001 è un giocatore che il club giallorosso conosce bene e che potrebbe inserirsi nel progetto proprio per la sua giovane età e per l’esperienza già maturata nel calcio svizzero.

Il profilo di Lewin Blum

Nato nel 2001, Blum è un terzino destro cresciuto nel settore giovanile dello Young Boys. È un laterale moderno, abituato a muoversi lungo tutta la corsia e a partecipare anche alla fase offensiva. La sua formazione nel calcio svizzero gli ha permesso di maturare esperienza in un contesto competitivo e di confrontarsi anche con palcoscenici europei.

Dal punto di vista tecnico è un esterno che può garantire corsa, spinta e presenza sulla fascia, caratteristiche che lo rendono interessante per una squadra come il Lecce, soprattutto nell’ottica di avere un giocatore capace di accompagnare l’azione senza rinunciare al lavoro in fase difensiva.

Il suo eventuale arrivo in Salento rappresenterebbe inoltre un investimento su un calciatore ancora nel pieno della fase di crescita, ma già con una discreta esperienza alle spalle. Per ora, però, c’è da superare l’ostacolo Young Boys: la prima offerta del Lecce è stata respinta e servirà un rilancio per provare a sbloccare la trattativa.