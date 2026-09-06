Sport, memoria e comunità: a Melendugno il Memorial di calcio a 5 per ricordare sei vite spezzate

MELENDUGNO (Lecce) – Trasformare il ricordo in un momento di unione collettiva e trasmettere alle nuove generazioni i valori dello sport, dell’amicizia e della solidarietà.
Con questo spirito nasce a Melendugno il Memorial di calcio a 5 “Mister Enzo Marra e i suoi ragazzi”, un’iniziativa pensata per rendere omaggio a sei persone che hanno lasciato un segno profondo nel tessuto sociale cittadino: Enzo Marra, Mattia Toscano, Erik Carrozzo, Mattia De Luca, Giuseppe Mazzeo e Giorgio Elia.
L’evento, organizzato dal gruppo giovanile “Opinioni Libere”, prenderà il via ufficialmente questa sera, 6 settembre, alle ore 19:00, con la celebrazione della Santa Messa commemorativa presso la Chiesa Maria SS. Assunta.
Le gare del torneo si disputeranno da lunedì 7 a giovedì 10 settembre negli spazi dell’Oratorio Don Orione di Melendugno. Il programma della manifestazione prevede:
Dal 7 al 9 settembre: ogni sera due incontri di calcio a 5, con il primo fischio d’inizio alle 20:30 e il secondo alle 21:30;
10 settembre (giornata conclusiva):
Ore 19:30: piantumazione di alberelli commemorativi all’interno dell’Oratorio, come simbolo permanente della memoria;
Ore 20:00: interventi istituzionali, discorsi conclusivi e ringraziamenti;
Ore 20:30: partita speciale con la partecipazione di familiari, amici e giovani del paese;
Ore 21:30: finale per il primo e secondo posto.
Nel corso delle serate è attesa anche la partecipazione di ospiti speciali per arricchire un appuntamento che punta a coinvolgere l’intera cittadinanza.
Un’iniziativa promossa dai giovani
L’organizzazione dell’evento fa capo al gruppo apartitico “Opinioni Libere”, una realtà nata per stimolare la partecipazione attiva e dare voce alle idee dei giovani del territorio.
Per l’associazione si tratta della prima grande manifestazione pubblica realizzata nel periodo estivo: un’occasione per promuovere l’inclusione e l’aggregazione sociale attraverso la pratica sportiva, creando una rete di collaborazione tra famiglie, associazioni locali e istituzioni.
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