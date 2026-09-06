Copertino in festa per San Giuseppe: devozione, tradizione e il grande concerto di Nina Zilli

COPERTINO (Lecce) – L’Associazione San Giuseppe Desa da Copertino “Il Santo dei Voli” – Comitato Festa Patronale annuncia con grande entusiasmo l’avvio dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, in programma dall’8 al 19 settembre 2026. Un appuntamento particolarmente sentito che quest’anno si inserisce nell’atmosfera del Giubileo Francescano, celebrando l’ottavo centenario della nascita al Cielo di San Francesco d’Assisi sotto il tema guida “In alto i cuori, con Francesco e Giuseppe da Copertino: l’Eterno nel cuore della vita”.

Il lavoro di coordinamento è guidato dal direttivo dell’Associazione, composto da:

•⁠ ⁠Cosimo Rizzello, Presidente;

•⁠ ⁠Paolo Raganato, Segretario;

•⁠ ⁠Giuseppe Ingrosso, Tesoriere;

•⁠ ⁠Gianni Romano, Responsabile degli sponsor;

•⁠ ⁠Alessandro Russo, Responsabile dei processi;

•⁠ ⁠Giuseppe Renis, Presidente onorario;

•⁠ ⁠Don Adriano Dongiovanni, parroco della Basilica Sancta Maria ad Nives e Presidente clericale.

Il direttivo è affiancato dallo straordinario e infaticabile lavoro dietro le quinte di tutti i componenti del Comitato.

PROGRAMMA RELIGIOSO

I riti religiosi avranno inizio con la Novena da martedì 8 a mercoledì 16 settembre, che vedrà la partecipazione delle diverse comunità parrocchiali della città. Mercoledì 16 settembre, alle ore 20:30, la solenne traslazione della statua del Patrono dal Santuario alla Basilica Sancta Maria ad Nives darà ufficialmente il via ai giorni clou della festa. Giovedì 17 settembre si terrà la tradizionale processione presso l’Ospedale San Giuseppe da Copertino con l’affidamento dei malati e del personale sanitario.

Il momento culminante sarà venerdì 18 settembre, Solennità di San Giuseppe da Copertino: alle ore 9:30 si terrà il Solenne Pontificale presieduto dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, alla presenza del Vescovo Diocesano Mons. Fernando Filograna. A seguire, la Solenne Processione snoderà le sue tappe lungo le principali vie della città.

PROGRAMMA CIVILE

Il ricco calendario civile alternerà la tradizione bandistica ai grandi spettacoli di piazza:

•⁠ ⁠Mercoledì 16 settembre: Piazza Umberto I ospiterà lo spettacolo “20 Anni di Incanto…” a cura di Lorisa Dance (ore 21:30).

•⁠ ⁠Giovedì 17 settembre: oltre al concerto bandistico della Città di delle Grotte (diretto da Grazia Donadeo), in Piazza Umberto I andrà in scena lo spettacolo di musica italiana “Miracles Show” (ore 21:30).

•⁠ ⁠Venerdì 18 settembre: giornata ricca di musica con il Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano (diretto da Gaetano Cellamara), il tributo agli 883 con la cover band “88MAX Tribute a Max Pezzali” in Piazza Umberto I (ore 21:30) e lo spettacolare show di fuochi pirotecnici a mezzanotte in via Carmiano.

•⁠ ⁠Sabato 19 settembre – Gran Finale: l’evento più atteso della festa vedrà sul palco dell’Area mercatale zona Gelsi (ore 21:00) la celebre cantautrice Nina Zilli con il suo “Nina Zilli Wonder Tour”, una tappa imperdibile che regalerà alla città una serata di straordinaria energia, grande voce e spettacolarità.

Ad impreziosire le vie cittadine ci saranno le imponenti luminarie artistiche a cura della ditta Perrotta Luminarie di Squinzano e Mariano Light di Corigliano d’Otranto, insieme agli addobbi floreali della ditta Valentino di Copertino e della ditta Aventaggiato di Castrignano de’ Greci.