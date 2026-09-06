Fuga ad alta velocità tra i pedoni: evaso dai domiciliari finisce di nuovo nei guai

TAURISANO (Lecce) – Notato dalla Polizia durante un controllo, fa inversione a U e parte a tutta velocità per le vie del centro, rischiando di travolgere i pedoni prima di nascondere l’auto nelle campagne.

Un 35enne di Ugento, già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di Taurisano con l’accusa di evasione e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di venerdì 4 settembre. Intorno alle 18:20, durante un posto di blocco a Taurisano, i poliziotti hanno notato una vettura di grande cilindrata arrestarsi d’un tratto a cinquanta metri dalla pattuglia per poi cambiare repentinamente senso di marcia.

Riconosciuto il conducente, gli agenti si sono messi all’inseguimento intimando l’alt. Per tutta risposta, l’uomo ha premuto sull’acceleratore attraversando il centro urbano a velocità elevata: una manovra sconsiderata che ha sfiorato l’impatto con diversi veicoli in transito e costretto numerosi passanti a lanciarsi ai margini della strada per evitare di essere travolti.

Rintracciato a casa della sorella: era uscito per ritirare l’auto

I controlli incrociati con la centrale operativa e le verifiche sull’intestazione del mezzo hanno confermato i sospetti: il 35enne, gravato da vari precedenti, aveva l’obbligo di non lasciare la propria abitazione di Ugento senza il permesso dell’Autorità Giudiziaria.

Le ricerche condotte dagli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Ugento, hanno portato a rintracciare il fuggitivo presso l’abitazione della sorella.

Messo di fronte alle proprie responsabilità, il 35enne ha confessato di essere evaso nel primo pomeriggio per andare a ritirare la macchina in un’officina meccanica di Taurisano e di averla poi nascosta in un terreno sul retro per eludere i controlli.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, l’uomo è stato tratto in arresto per evasione e ricollocato presso la propria residenza agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.