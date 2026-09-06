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Da Aradeo al Mozambico, le maglie del Salento Rugby tornano in campo

Il materiale sportivo raccolto dalla comunità aradeina ha raggiunto Maputo e oggi le divise del club salentino vengono indossate dalle giovani rugbiste dei Lobos de Marracuene. Salento Rugby annuncia che il sostegno al Magoanine B Rugby continuerà con nuove iniziative

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