Da Aradeo al Mozambico, le maglie del Salento Rugby tornano in campo

ARADEO (Lecce) – Da Aradeo al Mozambico, per tornare ancora una volta su un campo da rugby. Alcune delle divise del Salento Rugby, donate nell’ambito della raccolta di materiale sportivo promossa nei mesi scorsi, vengono oggi indossate dalle giovani atlete dei Lobos de Marracuene Rugby Club.

Le fotografie e le testimonianze arrivate dal Mozambico raccontano il percorso del materiale raccolto ad Aradeo e permettono di vedere concretamente il risultato di un’iniziativa nata dal rapporto con il Magoanine B Rugby, realtà attiva nella periferia di Maputo.

Il percorso era iniziato il 20 novembre 2025, quando il Salento Rugby, insieme alla Comunità Pastorale S. Nicola e S. Rocco di Aradeo, aveva organizzato la proiezione gratuita del documentario “Wansati – As flores do mundo”, dedicato ad Augusta, Mariana e Crimilda, tre diciassettenni di Maputo, e al ruolo del rugby nel loro percorso di crescita ed emancipazione.

Alla serata era stata affiancata una raccolta di materiale sportivo e contributi. Al termine dell’iniziativa, 19 chilogrammi di materiale partirono da Aradeo alla volta di Maputo.

La raccolta proseguì il 6 gennaio 2026, durante la Befana dello Sportivo, organizzata dal Salento Rugby insieme ad ASD Calcio a 5 Aradeo e Scuola Calcio Aradeo. Anche in quell’occasione cittadini e associazioni furono coinvolti nella donazione di indumenti, scarpe e attrezzature sportive.

A spiegare quale valore possa assumere questo materiale è Irene Parise, presidentessa del Magoanine Rugby. Il club svolge la propria attività in un quartiere periferico e molti degli atleti provengono da situazioni socio-economiche difficili. Anche una maglietta strappata durante un placcaggio o una ruck può quindi diventare un problema per una famiglia.

«Poter dare vestiti adatti per gli allenamenti di rugby è una priorità per noi di Magoanine», spiega Irene Parise, sottolineando come per alcuni ragazzi la disponibilità di abbigliamento sportivo possa determinare «la possibilità di partecipare o meno».

Tra il materiale arrivato a Maputo c’erano anche alcune divise del Salento Rugby, successivamente destinate ai Lobos de Marracuene, giovane club nato in una zona vicina e alla cui attività partecipano anche giocatori provenienti da Magoanine che vivono nell’area.

Oggi quelle maglie vengono utilizzate dalle giovani rugbiste di Marracuene durante allenamenti e partite. Le immagini ricevute mostrano le ragazze in campo con i colori e lo stemma del Salento Rugby e documentano anche l’attività della formazione femminile Under 18.

Da Marracuene è arrivato il ringraziamento di Bento, uno degli allenatori del club.

«Senza troppi giri di parole, voglio ringraziare il Salento Rugby per il materiale e dire che siamo molto felici per questa iniziativa dedicata ai Lupi di Marracuene. Abbiamo un lupo che ci unisce, speriamo che non finisca qui e che si possa andare avanti insieme».

Un riferimento che assume un significato particolare anche nel Salento. I Lobos de Marracuene sono i “Lupi di Marracuene”, mentre la lupa è il simbolo di Lecce, capoluogo della provincia in cui ha sede il Salento Rugby.

Soddisfazione per il risultato dell’iniziativa viene espressa dal presidente del Salento Rugby, Fabio Manta.

«Vedere oggi le nostre maglie indossate dalle ragazze di Marracuene ci riempie di orgoglio e soddisfazione. È un’immagine che racconta bene come nel rugby lo sport vada di pari passo con il sostegno reciproco. Siamo felici che quanto raccolto ad Aradeo abbia trovato una nuova vita e possa essere concretamente utile a ragazzi e ragazze che vogliono praticare questo sport.

Desidero ringraziare don Antonio Bruno, parroco di Aradeo, i cittadini e tutte le associazioni che ci sono state vicine e hanno contribuito alla raccolta. Questo risultato appartiene anche a loro. Il nostro impegno non termina qui. Continueremo a essere al fianco del Magoanine B Rugby e presto ci saranno nuove iniziative per dare continuità a questo rapporto».

A sintetizzare il significato del percorso è ancora Irene Parise, che nel suo messaggio da Maputo ha voluto ringraziare quanti hanno partecipato alla raccolta.

«Le tigri di Magoanine e i lupi di Marracuene vi ringraziano di cuore per il sostegno e la condivisione. Sappiate che il materiale offerto ha e vivrà molte altre vite. Anzi, se quelle maglie potessero parlare, ne racconterebbero delle belle…».

Quelle maglie qualcosa da raccontare ce l’hanno già. Raccolte ad Aradeo, hanno raggiunto Maputo e oggi continuano a essere utilizzate sui campi di Marracuene.

Un legame nato attraverso il rugby tra Aradeo, Maputo e Marracuene che il Salento Rugby intende continuare a coltivare con nuove iniziative.