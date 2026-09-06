Santa Maria al Bagno celebra il Santo Nome di Maria: due serate tra musica, spettacoli e sapori del territorio

SANTA MARIA AL BAGNO (Nardò) – Largo 4 Colonne, a Santa Maria al Bagno, si prepara ad accogliere due giornate di festa in occasione delle celebrazioni in onore del Santo Nome di Maria. L’11 e il 12 settembre 2026 la marina di Nardò sarà animata da musica, intrattenimento, spettacoli e stand gastronomici con prodotti tipici, in un programma pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

Il programma prenderà il via venerdì 11 settembre, con una serata dedicata alla musica e al divertimento. A partire dalle 21.00 è previsto lo spettacolo della Gasolina Band, con Tommaso Zuccaro, che accompagnerà il pubblico con la sua proposta musicale. A seguire, spazio alla musica dei DJ Set, con Andrew DJ, Atrix e DJ Matteo, per una serata all’insegna dell’energia e dell’intrattenimento.

Sempre l’11 settembre, dalle 19.00, Largo 4 Colonne ospiterà anche “Kids sotto le stelle”, un appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie. La serata proporrà numerose attrazioni: spettacolo di fuoco, mascotte itineranti, danza aerea, magia con il Mago Junior, oltre a palloncini modellabili, giostrina e truccabimbi.

A completare l’atmosfera di festa ci saranno anche gli stand gastronomici, dove sarà possibile assaporare prodotti tipici e specialità del territorio, creando un vero e proprio percorso tra gusto, tradizione e convivialità.

La festa proseguirà sabato 12 settembre, sempre alle 21.00, con il Gran Concerto Bandistico Municipale “Città di Taviano“, che si esibirà nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Santo Nome di Maria.

A fare da cornice alle due serate sarà Largo 4 Colonne, nel cuore di Santa Maria al Bagno, che per l’occasione si trasformerà in un punto di incontro per residenti e visitatori.

Un appuntamento che unisce tradizione religiosa, musica, spettacolo, gastronomia e intrattenimento per famiglie, con l’obiettivo di regalare alla comunità due serate di festa e valorizzare, al tempo stesso, le tradizioni e i sapori del territorio.