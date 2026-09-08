Rogo al centro di raccolta rifiuti: fiamme domate dai Vigili del Fuoco, accertata la matrice dolosa

CASARANO (Lecce) – Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi all’interno del centro di raccolta rifiuti situato in via Comunale Marino Poggiardo, a Casarano.

Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 12:45, hanno avvolto rapidamente tre grandi cassoni destinati allo stoccaggio di materassi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e scarti di potatura.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato di una squadra dei Vigili del Fuoco. I pompieri sono riusciti a contenere il rogo e ad avviare le manovre di bonifica, evitando che le fiamme si estendessero agli altri contenitori presenti e alle strutture vicine dell’isola ecologica.

L’area è stata messa in sicurezza al termine delle operazioni, concluse senza ulteriori criticità.

Dai primi accertamenti e dall’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’impianto è emersa la natura dolosa dell’evento.