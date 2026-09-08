Salice Salentino avrà le eco-isole informatizzate con un finanziamento regionale di oltre 45mila euro

SALICE SALENTINO (Lecce) – Un nuovo importante risultato per la comunità di Salice Salentino sul fronte della sostenibilità ambientale e dell’innovazione dei servizi pubblici.

Il Comune di Salice Salentino è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per un importo complessivo di € 45.307,83, destinato alla realizzazione di eco-isole informatizzate e smart per il potenziamento e l’innovazione dei sistemi di raccolta differenziata.

Il finanziamento rientra nell’ambito del POC Puglia 2014-2020 – Asse VI “Economia Verde” – Azione 6.1 “Interventi per la gestione dei rifiuti urbani”, misura finalizzata a sostenere interventi in grado di migliorare i sistemi di raccolta e favorire una gestione sempre più efficace e sostenibile dei rifiuti.

L’ammissione al finanziamento è stata formalizzata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 19 agosto 2026, con la quale Salice Salentino è stato inserito ufficialmente tra i Comuni beneficiari delle risorse.

Le eco-isole smart rappresentano un importante passo verso una gestione più innovativa della raccolta differenziata. Si tratta di strumenti pensati per rendere il conferimento dei rifiuti più efficiente e accessibile, migliorando al contempo il decoro urbano e contribuendo a una maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato concreto e un’ulteriore opportunità per la nostra comunità – sottolineano il sindaco Cosimo Leuzzi e l’assessore al ramo Eleanna Ricciato – perché ci consente di investire nell’innovazione dei servizi e, allo stesso tempo, nella sostenibilità ambientale. Le eco-isole informatizzate potranno contribuire a rendere la raccolta differenziata più moderna ed efficiente e a migliorare la qualità degli spazi urbani. Continueremo a lavorare con determinazione per intercettare nuove risorse e trasformarle in interventi concreti a beneficio dei cittadini e del territorio».

L’Amministrazione comunale esprime inoltre un sentito ringraziamento agli uffici comunali di riferimento per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nella progettazione e nella partecipazione alle opportunità di finanziamento.

L’obiettivo resta quello di costruire una Salice Salentino sempre più sostenibile, innovativa e attenta alla qualità della vita, attraverso servizi più efficienti e una crescente cultura della tutela ambientale.