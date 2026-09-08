Controlli a tappeto nel Salento, oltre 3mila identificati: giovane in carcere per spaccio

SALENTO – Oltre 3.200 persone identificate, 1.405 veicoli controllati e un arresto per droga. È il bilancio dei servizi straordinari messi in campo dalla Polizia di Stato nel Salento tra il 31 agosto e il 6 settembre.

L’attività, disposta dal questore Giampietro Lionetti, ha visto impegnati gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” nel contrasto allo spaccio, alla criminalità minorile, ai reati predatori e alle irregolarità negli esercizi commerciali.

A Lecce l’attenzione si è concentrata sui quartieri Mazzini, Leuca, Rudiae-San Pio, Borgo Pace e Castromediano, oltre al centro storico, alle zone della movida e all’area della stazione ferroviaria. Monitorati anche obiettivi sensibili, tra cui uffici postali, banche, supermercati e attività commerciali.

Nella serata di ieri è stato inoltre arrestato in flagranza un 22enne di Taurisano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio.

Fermato intorno alle 20 mentre era alla guida della sua auto, è stato trovato in possesso di un barattolo contenente 56 involucri sigillati, nascosto vicino al freno di stazionamento. All’interno c’erano 24,34 grammi tra cocaina e crack, già suddivisi in dosi.

Nel bagagliaio è stato recuperato anche un coltello da cucina con lama di 12 centimetri e uno smartphone. La perquisizione estesa all’abitazione ha poi permesso di rinvenire 3,90 grammi di hashish e un rotolo di nastro isolante.

Il materiale è stato sequestrato e il giovane, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, è stato condotto nel carcere di Borgo San Nicola.