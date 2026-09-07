Il Cagliari domina il Lecce che si riprende sul finale, finisce 1-0 per i sardi

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Cagliari – Trasferta in terra sarda per i giallorossi di mister Di Francesco. Il tecnico giallorosso ha avuto modo, in settimana, di effettuare qualche test per capire l’apporto dei nuovi arrivati. Nel posticipo il Lecce vorrà dare filo da torcere ad una diretta concorrente. Cagliari col 4-3-2-1 ed in campo Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy.

Lecce con il 4-3-3 e sul rettangolo di gioco Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; L. Coulibaly, Ngom, Ilić; Pierotti, Štulić, Monteiro.

Il Lecce vuole orchestrare qualcosa nel primo quarto d’ora: Stulic tenta una soluzione personale che viene gestita dalla difesa di casa. Coulibaly è il solito operaio che si propone bene. Anche il nuovo esterno a disposizione di Di Francesco, Monteiro, mostra personalità: si avvicina dalle parti di Caprile, però non si capisce un granché con Stulic. Il Cagliari va in gol al minuto ventinove: Maldini sfrutta la marcatura inesistente di Gaspar e sugli sviluppi di un corner, di testa, fa 1-0. Da qui è solo Cagliari: i sardi cercano il raddoppio per tutto il tempo restante alla conclusione della prima frazione, il Lecce va al riposo in affanno.

Si riprende con Ngom, troppo leggero ed impreciso di fronte alla presenza e alla fisicità dei sardi e dentro Fatah. Il Lecce non ha possibilità di giocare sugli esterni e Stulic e’ sempre eccessivamente isolato. Il solito Maldini tira da fuori area e impensierisce Falcone che comunque controlla.

Minuto cinquantanove e Pisacane richiama Fazzini per Felici. Un disimpegno sbagliato di Tiago Gabriel proprio sul nuovo entrato, stava per risultare letale al Lecce: il Cagliari detta i tempi del match. Maldini coglie un palo su calcio di punizione vicino al limite dell’area. Felici e compagni sbagliano tanti gol che il Lecce offre sul piatto d’argento, prima con errori difensivi e poi ci si mette anche Falcone. Di Francesco cambia per invertire la tendenza: dentro Siebert, N’Dry e Maleh

per Gaspar, Ilic e Monteiro. Anche Fadera

Anche il Cagliari inserisce Fadera e Kofler per Maldini e Rodriguez. Mattia Felici si fa male sulla corsa in un duello con Gallo, per lui il ritorno di un infortunio. Costretto ad uscire, fa posto a Gagliardini. Dentro anche Sugamele per Mendy. Lo stesso Sugamele e Fadera provano il colpo del ko, il portierone del Lecce fa restare a galla il Lecce. Rientra Berisha, rileva Pierotti: il centrocampista finalmente a disposizione del collettivo giallorosso, per lui otto minuti da giocare per le speranze del Lecce. Ripartenza Cagliari, c’è sempre Falcone a fare buona guardia. N’Dry e Coulibaly scuotono il Lecce, proprio N’Dry regala la palla del pari a Stulic che non segue la manovra e si fa anticipare. L’unica nitida occasione per pareggiare viene vanificata dall’attaccante numero nove del Lecce. Sei minuti di recupero ed i giallorossi si riversano in attacco, sprecando l’impossibile: sale anche Falcone per aiutare i compagni. Finisce con una rocambolesca rovesciata di Siebert che sfiora il pari in extremis, finale drammatico e nervi tesi. Il Cagliari si prende, meritatamente i tre punti ed il Lecce è troppo distratto per riprendere il match. Non accettabile questa prestazione per i giallorossi che avrebbero potuto subire un passivo più grave. Prossimo turno, in casa, contro il Monza.