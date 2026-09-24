A Lecce l’Alzabandiera apre l’anno scolastico 2026/27

Lecce – Una solenne Alzabandiera ha accompagnato l’avvio dell’anno scolastico 2026/27 dell’Istituto Comprensivo “Tempesta-Galateo”, riunendo gli alunni, le loro famiglie, la comunità scolastica e le istituzioni.

Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante della Scuola di Cavalleria, Generale di Brigata Francesco Antonio Dolciamore, il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, il dirigente dell’Ambito Territoriale di Lecce, Mario Trifiletti, la dirigente scolastica dell’Istituto, Prof.ssa Francesca Camerota e l’assessore del Comune di Lecce, Giancarlo Capoccia.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di partecipazione e condivisione, offrendo agli studenti l’occasione per riflettere sul significato dei simboli della Repubblica e sui valori dell’appartenenza, del rispetto e della cittadinanza. Un significato particolarmente importante per i più giovani, per i quali la cerimonia ha costituito anche un momento di incontro diretto con le istituzioni.

Nel suo intervento introduttivo, il Generale Dolciamore ha sottolineato il valore identitario della cerimonia, che quotidianamente accompagna la vita delle caserme dell’Esercito e richiama l’impegno al servizio della Patria. Un rito che, attraverso il Tricolore, rinnova valori condivisi e che trova nella scuola un naturale spazio di conoscenza e di trasmissione alle nuove generazioni.

La cerimonia dell’Alzabandiera ha confermato così il valore della collaborazione tra scuola e istituzioni, quale occasione concreta per avvicinare i più giovani ai simboli della Repubblica e ai principi di cittadinanza, rafforzando il legame tra le nuove generazioni e la comunità di cui sono parte.