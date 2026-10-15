Crisi abitativa, caro affitti e spopolamento dei piccoli centri, in campo l’europarlamentare Tramacere

“C’è un’immagine che dovrebbe scuotere profondamente le coscienze europee. Una donna di 87 anni, sulla sedia a rotelle e invalida al 50%, costretta a lasciare la propria abitazione in cui ha vissuto per 71 anni. Sgomberata tra le proteste di centinaia di persone e circondata da un cordone di polizia. Sgomberata perché, un giorno, il palazzo dove risiede da decenni è stato acquistato da un fondo di investimenti che ha deciso aumentare del 250% il canone di affitto. La storia di Maricarmen, in Spagna, è la sinossi perfetta della crisi abitativa europea. Ma quante Maricarmen ci sono nelle nostre regioni del Sud che non hanno visto accendersi i riflettori? Tante e sono i numeri a dirlo”.

Sono le parole di Georgia Tramacere, europarlamentare del Partito Democratico, a margine dell’Affordable Housing Act, la recente proposta di regolamento presentata dalla Commissione Europea per affrontare la crisi degli alloggi a livello comunitario.

Tramacere si concentra sull’emergenza abitativa nel Mezzogiorno d’Italia, snocciolando i dati. “Il Meridione sta vivendo un paradosso strutturale: da un lato si registrano tassi di vuoto abitativo e abbandono superiori al 40% a causa dello spopolamento dei piccoli centri, dall’altro i grandi centri urbani e le mete turistiche (come Napoli, Bari, Lecce, e altri ancora) vivono una forte tensione sui prezzi e sugli affitti – afferma l’europarlamentare – nelle città d’arte e nei poli turistici del Sud, la diffusione degli affitti brevi e dei bed and breakfast ha sottratto migliaia di alloggi alle famiglie residenti, facendo impennare i canoni di locazione (con rincari che in centro hanno superato il 30%). Tra il 2018 e il 2024 – conferma la Commissione Europea – gli Airbnb sono raddoppiati. Questi fenomeni vanno necessariamente gestiti. Perché la difficoltà di accesso a un alloggio dignitoso e sostenibile frena, ad esempio, l’emancipazione delle giovani generazioni, costringendole a restare più a lungo nella famiglia d’origine. Atavica poi la carenza di edilizia residenziale pubblica”.

Per l’europarlamentare salentina, manca un piano strutturale di case popolari e di rigenerazione urbana in grado di rispondere alle fasce più deboli e di sanare il disagio abitativo delle periferie. “L’Unione Europea ha riconosciuto il problema, aprendo, ad esempio, alla possibilità di limitare gli affitti brevi nelle aree sottoposte a maggiore pressione abitativa. Un passo avanti importante, ma non basta – conclude Tramacere – c’è da fare molto di più. La casa diventi una vera priorità politica per l’Europa. Perché una società in cui l’alloggio è solo un bene di mercato speculativo, senza tutele per i più deboli, è una società condannata a generare disuguaglianze profonde e tensioni sociali crescenti”.