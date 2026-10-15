“Notti Sacre”, suoni dal barocco al rock domani 16 ottobre a Lecce nella Chiesa di San Matteo

LECCE – Titolo quanto mai avvincente per il nuovo appuntamento leccese di “Notti Sacre”, rassegna di musica sacra nata a Bari da un’idea di monsignor Antonio Parisi e realizzata da ArtWork e Vallisa Cultura, sotto l’alto patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, in collaborazione con le Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Lecce.

Si intitola infatti “Barock. Dal Barocco al Rock” lo spettacolo in programma domani, venerdì 16 ottobre (alle 20.30), nella Chiesa di San Matteo, dove è di scena il quartetto d’archi “Alter Echo”: un viaggio musicale che parte dal Seicento e arriva ai giorni nostri, trasformando le architetture del Barocco in linguaggio rock e di musica contemporanea e rivelando legami sorprendenti tra epoche lontane. Il pubblico non è semplice spettatore, ma parte attiva del viaggio: interagisce con le musiciste, scegliendo direzioni, atmosfere e passaggi di questa avventura sonora.

Il quartetto protagonista della serata nasce nel 2011 e si afferma rapidamente come punto di riferimento nel panorama musicale italiano, unendo la formazione classica da camera alla musica pop e rock e collaborando con artisti del calibro di Andrea Bocelli, i Pooh, Elodie, Mario Biondi, Francesco Baccini, Il Volo, Raphael Gualazzi, PFM, diretto anche dal maestro Andrea Morricone. È ospite d’onore per eventi di prestigiosi brand internazionali, come Dolce & Gabbana, Gucci, Bulgari, Porsche e Mercedes-Benz. Si esibisce in contesti di assoluto rilievo internazionale, dal Google Camp (aprendo la serata prima dei Coldplay) all’inaugurazione della MSC Grandiosa, fino a importanti produzioni televisive e grandi eventi live. Negli ultimi anni accompagna i Pooh nella tournée “Amici X Sempre”, partecipando anche a eventi Netflix, Raiuno, Fondazione Prada nonché – nel 2026 – alle olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026. L’ingresso è libero.