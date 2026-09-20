Alla scoperta del Salento: il rifugio antiaereo della Villa Comunale di Lecce

LECCE – Passeggiando nel giardino della Villa Comunale di Lecce, vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in un cancello chiuso, dietro al quale si intravede una rampa di scale che conduce fin sotto terra. È lì che negli anni della Seconda Guerra Mondiale correva la gente, quando la sirena suonava da Palazzo Carafa a segnalare il pericolo delle bombe. In città i rifugi antiaerei erano ben otto ma quello della Villa era il più grande, capace di ospitare fino a 1910 persone. Oggi, per visitarlo, bisogna richiedere al Comune l’autorizzazione: non è infatti aperto al pubblico. Ma sappiamo – anche grazie al racconto di chi è riuscito a scendere al suo interno – che subito dopo quella rampa di scale ce n’è un’altra, che porta ad una profondità di ben sei metri. Qui, immersi nel buio, si aprono dei lunghi tunnel alti all’incirca due metri con – ai lati – due file in pietra di sedute, tutte numerate. Sulle pareti, diverse frecce di colore nero indicano i vari percorsi da seguire, come la strada per raggiungere le latrine o l’uscita. Vi sono anche delle scritte che rimandano al buon senso degli ospiti, come quella che recita: “La pulizia del ricovero è affidata all’educazione del pubblico”.

Nei corridoi del rifugio trovavano poi posto le cucine, il pronto soccorso e le stanze riservate ad ufficiali e soldati; vi era anche un passaggio che collegava direttamente questo luogo con l’ufficio di Gabinetto della Prefettura, per permettere al Prefetto di raggiungerlo in tutta sicurezza, senza dover scendere in strada ed esporsi così al rischio dei bombardamenti.

Quello della Villa Comunale è l’unico rifugio antiaereo oggi accessibile in città: gli altri sette, infatti, sono tombati e si trovavano sia all’interno del centro storico che al di fuori delle mura. Uno di questi, forte di ben 1280 sedute, sorgeva al di sotto di Piazza Roma, tra Porta San Biagio e i giardini dell’Istituto Marcelline.

Una capienza di 1000 posti aveva invece quello nei pressi di Porta Napoli, nell’area a ridosso dell’attuale sede della Croce Rossa. Un altro, di 890, si trovava in Piazza Libertini, poco distante dalla Villa nei pressi del Palazzo delle Poste. Il rifugio nelle vicinanze dell’ex Arena Aurora era poi in grado di ospitare fino a 880 persone, dieci in più rispetto a quello in Corte Accardo, nella zona del convento delle Suore Benedettine. Nell’area oggi occupata dalla Rotatoria di fronte alla Questura ce n’era infine uno con 840 sedute, mentre in piazzetta Tancredi, in pieno centro storico, si trovava l’ultimo che poteva accoglierne fino a 620.

8290, dunque, il numero complessivo dei posti dei rifugi.

Fortunatamente nel mirino delle bombe Lecce non finì mai. Da queste venne sfiorata solo una volta, il 2 luglio del 1943, quando nella vicinissima Surbo dal cielo venne sganciato un ordigno su una cava di tufo scambiata per un’acciaieria, provocando numerosi danni ma nessuna vittima. Diversa sorte ebbero invece comuni come Leverano o Galatina, che vennero invece presi di mira per via della presenza sul loro territorio di aeroporti militari e che per questo dovettero fare i conti con diverse vittime e feriti.

Una pagina di storia buia e sofferta, quella della Seconda Guerra Mondiale, della quale il rifugio antiaereo della Villa Comunale – essendo l’unico rimasto – conserva vivo il ricordo: da qui l’intenzione di trasformarlo in un sito di interesse storico-architettonico, visitabile da tutti, in particolar modo dagli studenti. Prima, però, dovrebbe essere liberato da tutti quei detriti che ne ostruiscono oggi antri e corridoi.

Un ambizioso progetto di recupero da 650mila euro è stato presentato a tal proposito diversi anni fa dai tecnici del Gruppo Speleologico ‘Ndronico, ma per mancanza di fondi non ha ancora visto la luce.

Bisognerà dunque aspettare un altro po’ perché quel cancello, chiuso da tempo, si riapra ma questa volta solo per svelare, a chiunque volesse conoscerlo, questo significativo pezzo di storia custodito tra le pareti della Lecce sotterranea.