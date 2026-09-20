Figli del Salento: Ascanio Grandi, poeta epico leccese

La grande tradizione della poesia epica, croce e delizia degli studenti di tutti i tempi, ha avuto anche nel Salento un esponente di spicco, il cui talento e valore artistico fu talmente lampante da valergli onori e riconoscimenti e, caso più unico che raro, un monumento eretto in suo onore mentre era ancora in vita, voluto dai monaci Olivetani e custodito nella Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo a Lecce.

Parliamo di Ascanio Grandi, poeta epico e ovviamente, figlio amatissimo del Salento.

Sulla data di nascita di Ascanio Grandi si hanno poche notizie, approssimativamente la si può collocare verso la metà del XVI secolo. Il desiderio del padre era quello di vedere il figlio impegnato nella carriera giuridica, ma l’amore per la letteratura e la poesia ebbero la meglio, così in breve tempo, dal 1632 al 1646, Ascanio Grandi firmò “Il Tancredi”, “Fasti Sacri”, “La Vergine Desponsata” e “Noè”, opere che furono talmente apprezzate che il suo nome fu associato a Omero e Virgilio, oltre che al Tasso.

Rimasero invece incompiuti “Il Bellisario” e le Egloghe.

Quando nel XVII secolo il genere epico, arrivato in Terra D’Otranto si sposò con lo stile barocco, religione e spiritualità divennero parte integrante della narrazione e Ascanio Grandi ne fu degno interprete.

“Il Tancredi” è l’opera più conosciuta, si tratta di un poema eroico in venti canti in ottave di ventitremila versi dedicato a Carlo Emanuele di Savoia .

“Il Tancredi” di Ascanio Grandi riparte dal punto in cui la narrazione della “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso si interrompe e il principe Tancredi d’Altavilla con i suoi uomini combattono per la liberazione di Boemondo d’Antiochia, prigioniero degli infedeli.

L’autore mira a mettere in luce l’atavica lotta tra cristiani e musulmani. Impossibile non notare come nella narrazione aleggi il fantasma di un altro tema ben noto alla letteratura (e alla storia) salentina: l’intolleranza verso la cultura della violenza dei turchi.

Se “Il Tancredi”, stampato a Lecce dal tipografo Pietro Micheli nel 1632 si rifà alla trazione epica, le successive opere sono di impostazione religiosa.

Del 1636 sono i “Fasti Sacri”, poema in dodici canti di ottave che celebrano le maggiori ricorrenze dell’anno liturgico e ne spiegano il significato teologico.

“La Vergine desponsata”, poema sacro in dieci canti in ottave di oltre diecimila versi, racconta lo sposalizio della vergine ispirandosi ad un evento narrato nei Vangeli Apocrifi e celebra in perfettamente la devozione diffusa in Terra D’Otranto verso la Vergine, frutto dell’influenza degli Ordini Domenicani, Francescani e della Confraternita del Rosario, fortemente radicati sul territorio.

Ne “Il Noè” ritroviamo gli elementi tipici della scuola virgiliana arricchita da una profonda simbologia e informazioni didascaliche sul lavoro nei campi.

Ascanio Grandi è stato un personaggio controverso, molti sono stati i suoi estimatori d altrettanti i suoi detrattori, ma è innegabile che con la sua arte ha varcato i confini provinciali dando lustro alla nostra terra, è quindi doveroso rendergli il giusto omaggio e ricordate che a Lecce una prestigiosa scuola media porta il suo nome.