Casi salmonellosi a Brindisi, 8 minori ricoverati e 4 casi già accertati

Quattro casi di salmonellosi sono stati accertati dall’Asl Brindisi e riguardano tre bambini da 6 mesi ai 3 anni ed un 15enne. In totale sono otto i bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi.

Sono, infatti, in corso accertamenti clinici su altri quattro casi sospetti relativi ai bimbi che frequentano lo stesso asilo nido insieme ai piccoli già contagiati. Le condizioni cliniche degli otto minori, a quanto si apprende, non sarebbero gravi.

Tutti gli accertamenti in questa fase sono condotti dal dipartimento di prevenzione dell’Asl Brindisi. Sono in corso le verifiche per risalire all’origine del contagio, ed è per questo che nelle scorse ore il personale dell’Asl ha eseguito un’ispezione nel centro cottura dove viene effettuata la preparazione dei pasti, poi serviti ai bambini.

Tra gli alimenti ispezionati anche alcune confezioni di uova e del pollo. Del caso si sta occupando anche l’amministrazione comunale di Brindisi.