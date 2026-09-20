Cellulari in carcere, scattano le perquisizioni: cinque detenuti indagati

LECCE – Cellulari nelle celle del carcere di borgo San Nicola e scatta il sequestro degli apparecchi. In cinque finiscono sotto inchiesta nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla sostituta procuratrice Maria Grazia Anastasia: N.F., 46 anni San Severo (Foggia); N.V., 36, di Bitonto (Bari); V.C., 24, di Bari; G.P., 38, di Bari e D.L., di 25, sempre residente nel capoluogo di regione. In particolare F.C. avrebe ricevuto e occultato beni di provenienza delittuosa e comunque si impossessava di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti dopo un sequestro eseguito il 9 settembre scorso.

V.N., in concorso con altri soggetti in corso di identificazione e per il momento con gli altri indagati, avrebbe ricevuto, detenuto e occultato dispositivi idonei alle comunicazioni con l’esterno; e inoltre, mediante minaccia o violenza, costringeva pubblici ufficiali a compiere od omettere atti del loro ufficio. Le accuse contestate sono quelle di ricettazione e di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti perché, in concorso tra loro, mediante minaccia o violenza, costringevano pubblici ufficiali a compiere o omettere atti del proprio ufficio.

Gli agenti della polizia penitenziaria, complessivamente, hanno sequestrato due carica batteria; 3cavetti usb di colore bianco; un paio di cuffie; una chiavetta usb; uno Smart box; due cellulari e uno smartphone. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Lorenzo Incardona, Giuseppe Galliani, Maurizio My, Angelo Ninni e Milena Nucci.