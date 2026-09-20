Fortezze di Puglia: Il Castello di Pettolecchia

Il Castello o Masseria Fortificata di Pettolecchia sorge nel comune di Fasano, non distante dalla costa e protetta dalle Murge. Eretta nel XV secolo come struttura agricola rurale, nel secolo successivo veniva rinforzata in modo da rientrare nella seconda linea difensiva, nel retro di quella avanzata formata dalle torri costiere, quale vero e proprio baluardo contro le incursioni piratesche ottomane dirette contro le città marittime della Puglia, ma fungeva anche come nodo di collegamento e comunicazione con le unità militari dislocate nell’entroterra.

La fortezza, appartenuta alla famiglia Palmieri di Monopoli sino al 1962, appare protetta da un alto muro di cinta di forma pentagonale irregolare, interrotto da un’unica porta protetta in alto da un piombatoio per il lancio di pietre e acqua bollente, nonché da feritoie per il lancio di dardi o frecce. Detta porta oggi è chiusa da un cancello. Sono presenti inoltre un camminatoio coperto per i trasferimenti delle unità ed alcune garitte per la guardia. All’interno si colloca il Dongione o Mastio, formato da un torrione a pianta quadrangolare, con quattro bastioni a punta di lancia ai quattro angoli.

Un piccolo fossato circondava il Mastio, cui si accede dal primo piano attraverso una scala e un ponte di pietra retti da due arcate. Detto ponte sostituisce probabilmente l’originale ligneo levatoio. Sulla porta d’ingresso appaiono, un’epigrafe, un blasone nobiliare scolpito, un piombatoio e un campanile a vela. Altri due piombatoi più piccoli sono disposti ai lati, sui bastioni.

Da una cavità limitrofa al torrione si accede ad una grotta rupestre, un tempo usata come frantoio, le cui macine sono tuttora visibili, e in seguito come prigioni le cui celle erano ricavate lungo il perimetro dell’anfratto. Attorno al Mastio inoltre si sviluppano una cappella con rosone, l’abitazione del fattore, l’agrumeto, il trappeto e le cisterne per l’olio.

Attualmente, dopo il recente restauro la struttura può essere affittata, quale elegante location, per eventi di particolare importanza.

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Attualmente collabora con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016), Contesa per Napoli. La Puglia ed il Regno di Napoli nelle guerre tra Spagna e Francia fra XV e XVI secolo (2024). Emergenza Vibrio Cholerae. Il Corpo Militare C.R.I. nell’emergenza colera in Puglia e Campania (1910-1911) (2025), per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio.