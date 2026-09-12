Arbitro di Lecce – Monza: il bancario toscano Crezzini ha diretto una sola partita sia del Lecce che del Monza

La partita sarà arbitrata dal Signor Valerio CREZZINI della Sezione A.I.A. di Siena.
L’arbitro CREZZINI ha 33 anni. Ẻ nato il 10 agosto 1993 a Siena.
Professione: Bancario.
Fa parte della CAN A-B dalla stagione 2024/25.
Ė un arbitro che concede i rigori di frequente; la media è di uno ogni due partite.
Ha esordito in Serie B il 25 agosto 2024 in Mantova – Cosenza (3-2).
Ha esordito in Serie A l’ 11 maggio 2025 in Udinese – Monza (1-2).
Il signor CREZZINI ha diretto, finora, 186 partite, delle quali, 11 in Serie A, 24 in B e 3 in Coppa Italia.
Ė LA SECONDA VOLTA CHE DIRIGE UNA PARTITA DEL LECCE.
Questo è l’unico precedente:
18.10.2025 LECCE – Sassuolo 0-0 (settima giornata – terzo risultato utile di fila – terzo pareggio della stagione – spettatori 25.307)
L’arbitro CREZZINI con il MONZA
Come del Lecce anche del Monza il signor Crezzini ha diretto UNA SOLA PARTITA.
Questo è l’unico precedente:
11.05.2025 Udinese – MONZA 1-2 (come visto sopra, fu il suo esordio in Serie A).
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