Lecce-Monza: Siebert insidia Gaspar. Geubbels tenta il recupero

È una partita che vale più dei novanta minuti quella che il Lecce prepara al Via del Mare. Domenica alle 15, contro il Monza, in palio ci saranno punti pesanti per la corsa salvezza e Di Francesco si avvicina all’appuntamento con gli ultimi dubbi da sciogliere. La settimana di lavoro ha fornito indicazioni abbastanza precise, ma restano ancora un paio di caselle da riempire prima di consegnare l’undici titolare alla sfida con i brianzoli.

Il dubbio principale riguarda il cuore della difesa. Siebert è leggermente avanti rispetto a Gaspar per affiancare Tiago Gabriel, al termine delle prove tattiche effettuate in settimana. L’impressione è dunque che possa essere il tedesco a partire dal primo minuto, con Veiga e Gallo confermati sulle corsie esterne. Una retroguardia chiamata a tenere alta l’attenzione contro un Monza che, nonostante le difficoltà di questo periodo, arriverà a Lecce con la necessità di fare risultato.

A centrocampo, invece, la concorrenza resta viva. Coulibaly e Ngom sembrano avere una maglia prenotata, mentre per il terzo posto è ancora sfida tra Ilic e Maleh. Il primo parte leggermente favorito e le ultime sedute hanno rafforzato questa sensazione, anche se Di Francesco si prenderà tutto il tempo necessario prima di decidere. In una gara nella quale equilibrio e duelli in mezzo al campo potrebbero diventare determinanti, la scelta dell’uomo da affiancare ai due centrocampisti potrebbe avere un peso tutt’altro che marginale.

Pochi dubbi, invece, davanti. L’idea è quella di riproporre il tridente composto da Pierotti, Stulic e Monteiro, un reparto sul quale il tecnico giallorosso sembra intenzionato a puntare per cercare di mettere in difficoltà la difesa monzese. Tiene banco, intanto, la situazione di Geubbels. L’attaccante sta meglio, ma non ha ancora ripreso a lavorare con i compagni e, proprio per questo, la sua convocazione rimane in bilico. Saranno le prossime ore a stabilire se potrà almeno rientrare tra i disponibili.

Se a Lecce le scelte sembrano dunque avviate verso una definizione, il Monza deve fare i conti con una situazione più complicata. L’emergenza continua e Juric è chiamato a mettere insieme la formazione migliore con gli uomini a disposizione. Anche la porta non ha ancora un padrone certo: Thiam e il nuovo arrivato Tornqvist sono praticamente sullo stesso piano e il ballottaggio resta apertissimo. Davanti al portiere, l’idea è quella di una difesa a tre con Kouadio, Lucchesi e Carboni, mentre Birindelli e Mangas dovrebbero occuparsi delle corsie, rispettivamente a destra e a sinistra. Una struttura sulla quale Juric ha lavorato durante la settimana e che dovrebbe essere riproposta al Via del Mare, salvo sorprese dell’ultima ora. Le novità più interessanti arrivano però dall’attacco. Juric ha recuperato Varela e Cutrone, entrambi in corsa per una maglia da titolare. Il loro rientro allarga le possibilità di scelta del tecnico, ma non risolve tutti i problemi. Resta infatti da valutare Dany Mota, alle prese con un problema fisico che ne mette in dubbio la presenza domenica. La sua situazione sarà monitorata fino all’ultimo.

Il conto alla rovescia è dunque già cominciato. Da una parte il Lecce, che vuole arrivare alla sfida con il Monza con il maggior numero possibile di certezze; dall’altra i brianzoli, alle prese con assenze e dubbi che Juric dovrà risolvere in extremis. Al Via del Mare non ci sarà spazio per prove d’appello: ogni scelta, ogni duello e ogni dettaglio possono pesare nella partita che mette in palio punti pesantissimi per la salvezza.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert/Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ilic/Maleh, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Monteiro.

MONZA (3-4-2-1): Thiam/Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Colpani; Cutrone/Varela.