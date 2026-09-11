Estate di fuoco nel Salento: 3.404 interventi e oltre 12.500 ettari bruciati

SALENTO – 3.404 interventi per incendi di vegetazione, 12.513 ettari interessati dalle fiamme e 4.896 interventi di soccorso complessivi. Sono i numeri della campagna antincendio boschivo 2026 nella provincia di Lecce, conclusa dopo mesi di intensa attività per i vigili del fuoco.

Dall’inizio di maggio le squadre sono intervenute in media 26 volte al giorno per incendi di vegetazione. Alle 3.404 operazioni direttamente legate alle fiamme si sono aggiunti altri 1.492 interventi del dispositivo di soccorso tecnico urgente: 669 per incendi di diversa natura, 643 soccorsi a persona e 180 incidenti stradali.

Complessivamente sono state registrate 9.031 ore di intervento, mentre in 16 occasioni è stata predisposta la scheda COAU per richiedere il concorso della flotta aerea dello Stato. I Canadair sono entrati in azione in 34 interventi, affiancando le squadre impegnate a terra.

Tra gli incendi più rilevanti della stagione quelli che hanno interessato Rivabella di Gallipoli, il Parco naturale regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo, Marina di Tricase, il costone di Santa Cesarea Terme e l’area di Frigole.

Tra gli scenari più complessi anche il maxi incendio del 29 agosto a Lequile, in prossimità della SS 101, che ha coinvolto una vasta area e l’ecocentro. Per fronteggiare l’emergenza è stato necessario un articolato dispositivo di soccorso, con squadre del Comando di Lecce, rinforzi arrivati da altri Comandi, mezzi speciali e ulteriori risorse del Corpo nazionale. L’emergenza aveva portato anche all’attivazione, in Prefettura, del Centro coordinamento soccorsi per il coordinamento delle istituzioni coinvolte e delle attività di monitoraggio ambientale e sanitario.

Le squadre hanno operato per mesi tra temperature elevate, vento, terreni impervi, fumo e ridotta visibilità, spesso affrontando contemporaneamente più incendi in diverse zone della provincia.

“I numeri di questa campagna raccontano solo in parte lo straordinario lavoro svolto dalle donne e dagli uomini del Comando di Lecce”, dichiara il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Lecce, il primo dirigente ingegnere Roberta Lala.

“Dietro ciascun intervento ci sono squadre che hanno operato per ore, spesso in condizioni ambientali estremamente impegnative e su più scenari contemporaneamente. Il risultato più importante è essere riusciti a garantire, anche nei momenti di maggiore pressione, una risposta continua ed efficace sul territorio, ponendo sempre al primo posto la salvaguardia delle persone e la sicurezza dei nostri operatori”.

Il comandante rivolge quindi un ringraziamento al personale impegnato durante la campagna: “Desidero ringraziare tutto il personale del Comando per la professionalità, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati durante questi mesi, insieme al personale giunto in rinforzo e a tutte le componenti istituzionali, operative e di volontariato con le quali abbiamo lavorato in costante collaborazione”.

E conclude: “Una campagna così complessa conferma quanto siano determinanti la pianificazione, il coordinamento tra le diverse strutture e la capacità di fare sistema nella tutela del territorio e della comunità salentina”.